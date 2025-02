Emilio Bonifacio firma para jugar en México la próxima temporada

Por primera vez desde 2020 Emilio Bonifacio tendrá trabajo en el verano.

El equipo Toros de Tijuana, de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) presentó a Bonifacio como uno de sus refuerzos para la temporada 2025, que arranca en abril.

La presentación tuvo lugar este lunes en Mexicali, donde se celebra la Serie del Caribe con los clubes campeones de las ligas de invierno de Puerto Rico, México, Venezuela y República Dominicana además de un equipo japonés invitado, los Japan Breeze.

Bonifacio llegará a suelo azteca precedido de una de sus mejores temporadas con el Licey. El utility viene de lograr su máximo de incogibles (55) y ser pieza clave para el subcampeonato azul.

"Tengo muchas personas cercanas que me decían que tenía que jugar en el verano. Obviamente, era una decisión muy, muy personal. Como me abordaron (los Toros), la visión que tienen con el equipo y yo me considero un ganador y acepté el reto de venir aquí este año", dijo Bonifacio, en rueda de prensa.

El jugador, que en abril cumplirá 40 años, ha aparecido en 12 temporadas en las Mayores repartidos entre Diamondbacks, Nacionales, Marlins, Reales, Cachorros, Bravos, Medias Blancas, Cerveceros y Rays. Debutó en 2007, a los 22 años.

Pero desde que estuvo con Washington durante la recortada temporada de la pandemia, en 2020, se concentró en jugar en la liga otoño-invernal dominicana con los Tigres del Licey.

Esta aventura mexicana será apenas la segunda del Capitán Azul en el verano fuera de la estructura de la MLB. Ya en 2018 disputó 70 partidos en la Atlantic League, dentro de la categoría de liga independiente, para los Long Island Ducks.