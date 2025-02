Gustavo Núñez, primer jugador de posición en SC con lo seis clubes de Lidom

"No hay que llegar a las Grandes Ligas para tener una carrera interesante", decía Gustavo Núñez a Diario Libre a finales de 2021. Poco más de tres años después de esas declaraciones la historia no hace más que darle la razón.

Núñez se encuentra en Mexicali, como refuerzo del Escogido, en su sexta participación en Serie del Caribe. Y en cada una de ellas ha asistido con un equipo distinto de la Lidom, el primer jugador de posición que lo consigue y apenas el tercero a nivel general.

Su periplo en el torneo regional comenzó en 2018 cuando las Águilas lo incluyeron en su plantel que asistió a la versión de Guadalajara, México. En 2019 asistió a Ciudad Panamá con su equipo de Lidom entonces, las Estrellas.

Los Toros lo llevaron a San Juan, Puerto Rico, en 2020. Igual hicieron los Gigantes en la edición del estadio Quisqueya en 2022 y el Licey a Miami, en 2024. Faltaba el uniforme de los escarlatas, que ha llegado este 2025.

El infielder petromacorisano salió campeón en 2020 como taurino. En ese tramo, solo faltó a las de versiones de 2021, que tuvo lugar en Mazatlán, y de 2023 en Caracas cuando Águilas y Licey, respectivamente, ganaron la justa.

La promoción que faltó

A punto de cumplir 37 años (el próximo sábado), Núñez nunca llegó a la Gran Carpa en los 11 años que estuvo en el sistema (2007-2017) con Tigres, Piratas, Bravos y Mets, pero tiene recorrido como para adornar una buena vitrina.

Los cetros en Lidom con Estrellas (2019) y Licey (2024) ocupan un buen espacio. Pero el que lo encabeza es la medalla de bronce que obtuvo con el equipo dominicano en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (en 2021).

Firmado por un bono de US$5,000 en 2007 por los Tigres de Detroit, Núñez tocó las puertas del Big Show en 2012 cuando los Piratas lo tomaron en el draft de Regla 5, pero una lesión en su tobillo derecho le puso una zancadilla de la que no se pudo parar y el tren no volvió a pasar.

"Ganar una medalla olímpica es lo más importante que ha pasado en mi carrera y pensé que no iba a estar en ese escenario", dijo. "Para uno tener una carrera hermosa no tiene que jugar en Grandes Ligas, es lo que uno quiere, pero gracias a Dios, Dios me ha dado frutos con muchas cosas bonitas, lo acepto como él me lo ha mandado", dijo Núñez a DL.

Abad, lo iguala

En esta versión del certamen, Fernando Abad, también ingresó a ese círculo selecto de jugadores que han asistido con los seis equipos de la Lidom.

El zurdo romanense está por octava vez, siete de ellas de forma consecutivas. Fue dos veces con equipo de toda la vida en el circuito, los Toros en 2011 y 2020, cuando salió campeón en esta última.

En 2019 se montó en el avión de las Estrellas hacia Panamá, en 2021 estuvo con las Águilas que ganaron en México, en 2022 fue parte del bullpen de los Gigantes en Santo Domingo, en 2023 agregó su tercera sortija, con los azules en Caracas, regresó con los añiles en 2024 en Miami y ahora está con los escarlatas en Mexicali.

Valdés ya lo hizo

El zurdo cubanodominicano Raúl Valdés tiene en su espalda nueve asistencias a la Serie del Caribe y ya en 2023 completó la sexteta de clubes del circuito.

Valdés arrancó con el Escogido en 2010, en 2011 fue parte del plantel de los Toros, en 2012 regresó con los escarlatas y obtuvo la corona. En 2018 lo hizo con las Águilas, en 2019 con las Estrellas y sumó otro anillo con los Toros en 2020. También reforzó a los Gigantes en 2022, ganó con el Licey en 2023, con los que jugó por última vez en 2024.

El caso de Valdés, estuvo en las cuatro sedes habituales del torneo, así como en las que se han celebrado los últimos seis años como Panamá y Miami.