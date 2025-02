Gilbert Gómez: la intención es retornar como mánager del Licey a buscar lo que "nos arrebataron"

La intención de Gilbert Gómez y de los Tigres del Licey es de mantener los lazos para la siguiente temporada de la pelota otoño- invernal dominicana.

"Esa es la intención", dijo Gómez en una conversación con Diario Libre y quien próximamente va a Estados Unidos a dirigir la Clase A de los Mets.

Ambas partes, mánager y la organización, han preferido darse, por el momento, un tiempo de relajación luego de una temporada que resultó "bastante larga y bastante peleada".

El Licey llegó a los entrenamientos con dos títulos corridos y el último día falló el tricampeonato tras un peligroso batazo de Francisco Mejía donde se lució Sócrates Brito con una excelente atrapada para sellar el triunfo de los Leones del Escogido, que fueron salvados la entrada anterior con un descomunal jonrón de Junior Caminero.

Las dos partes, en tanto, han decidido desconectarse un poco, aunque, entiende Gómez, pronto habrá conversaciones de manera más formal. "Pero la idea es esa, la idea es, por lo menos de mi parte, continuar al frente de la tropa", apunta el mánager.

Informa que también se han producido conversaciones con el Departamento de Operaciones antes de que se acabara la temporada. "No hay nada formal todavía. Pero nada formal todavía", señala para precisar que es el planteamiento, al menos de su parte.

El deseo de retornar para la próxima temporada como el timonel azul guarda una misión y es recuperar la corona que el Escogido le ganó al Licey con lo que quebraba su seguidilla de dos coronas.

El Licey estuvo a "un hit" para hacer el tricampeonato. Corredores en tercera (Emilio Bonifacio) y segunda (Wilmer Difó) y dos outs.

"Crédito al Escogido", pero la idea de regresar "es tratar de conseguir esa corona que nos arrebataron", apunta Gómez, ganador de las dos títulos corridos azules, antes del triunfo rojo.

"Nos quitaron la corona, nosotros peleamos hasta el final y nos quedamos con esa hambre de conseguirla y la intención es de regresar con todo desde los entrenamientos de la temporada venidera y pelear y conseguir esa corona", señala Gómez, como si se tratara de una deuda.

A los 25 años, Gilbert Gómez decide quitarse los "spikes" de pelotero, luego de siete temporadas en las menores.

En lo adelante se queda vinculado al béisbol en otras funciones, incluido en el Licey, equipo con el que también participó como pelotero en la liga dominicana.

A sus 32 años (33 el 8 de marzo), Gómez precisa que la pasada campaña fue la más intensa que ha vivido en cualquiera de las categorías o funciones en el juego.

"Esta tiene que ser la temporada más intensa porque sea desde los entrenamientos", señala.

Y estas son algunas de las razones: "Obviamente los los 49 partidos que agotábamos en la temporada. Un round robin bastante peleado, el tema de las lluvias que en un momento atraso el torneo y uno tiene que mantener ese equipo enfocado y la final peleada a siete partidos decidida en el último batazo de la temporada", son razones suficientes para considerar la campaña 2024-25 como "la más intensa" en su carrera.

El difícil momento de retirarse como pelotero

Su hermano más pequeño lo veía como un héroe

Gilbert Alexander Gómez, nacido en Santo Domingo fue firmado como jardinero por los Mets de Nueva York en el 2009, seleccionado por el Licey en el sorteo de novatos de 2012. Jugó Doble A en 2015 y con el Licey 2015-16 y jugó Liga Independiente en 2017. Ahí decidió el retiro. "Fue una decisión difícil que llegó sola", dice. "Ya no estaba consiguiendo esas ofertas que yo quería para seguir jugando". Pero lo más duro "no fue comentarle a mi papá, ni a mi esposa, en ese tiempo mi novia, era comentárselo a mi hermano más pequeño que me seguía, que jugó béisbol profesional prácticamente siguiendo mis pasos", recuerda Gómez. El hecho de comentarle que hacía la transición "sentía que le estaba fallando como modelo a seguir, pero sí fue algo fuerte, porque haces un estilo de vida como atleta y luego cambiarlo es chocante", dijo el mánager.