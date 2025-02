Pete Alonso renueva con los Mets al pactar por 54 millones de dólares y 2 años, según fuente de AP

El primera base Pete Alonso continuará con los Mets de Nueva York, tras llegar a un acuerdo por dos años y 54 millones de dólares, informó una persona familiarizada con el acuerdo.

La persona habló el miércoles con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo, que fue reportado inicialmente por The New York Post, está sujeto a un examen físico satisfactorio.

Alonso recibirá un bono de diez millones de dólares por plasmar su firma y podrá optar por la rescisión del convenio después de la temporada 2025 para convertirse nuevamente en agente libre.

El pelotero, quien cumplió 30 años el 7 de diciembre, permaneció en el mercado más tiempo que otros jugadores destacados. Entre otros primeras bases que se declararon agentes libres, Christian Walker firmó por 60 millones de dólares y tres años con Houston, y Paul Goldschmidt (Yankees de Nueva York) y Carlos Santana (Cleveland) aceptaron acuerdos de un año.