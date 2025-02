Pujols se une a Tony Peña y Félix Fermín como debutantes ganadores en RD y Serie del Caribe

Con el triunfo de los Leones del Escogido, de República Dominicana, en la Serie del Caribe Mexicali 2025, Albert Pujols consiguió otra hazaña importante en su incipiente carrera como dirigente.

Y es que el capataz es uno de los pocos casos en el béisbol dominicano en el que un timonel criollo debuta ganando el campeonato nacional y también la Serie del Caribe. Previo a él solo lo hicieron los aguiluchos Tony Peña (1998) y Félix Fermín (2001).

"Tener la oportunidad de venir aquí también y hacer el mismo trabajo (...) toda la gloria se la damos a Dios y al equipo que nunca se rindió", dijo.

A pesar de estar aquejado de un virus gripal y por el que acudió en par de ocasiones al hospital, el capataz de los escarlatas dijo que tomó "el riesgo y muchos de los muchachos también. Yo pensaba que si me quedaba en el hotel o en el hospital iba a mandar un mensaje equivocado a los muchachos. Como líder que Dios me envió para comandar este bote, también me dio la fortaleza para venir y obtener esta victoria", reveló.

Asimismo, Pujols indicó que ha sido una batalla de cinco meses desde antes de iniciar el campeonato en República Dominicana, pero se demostró de qué están hechos los Leones del Escogido al obtener "esos resultados que obtuvimos y, en especial, por dar lo mejor de sí en los malos momentos".

"Este título es para ustedes, para toda la fanaticada", concluyó.

Actuación de 4-2

Tras haber iniciado con victorias consecutivas contra Venezuela y Japón, Dominicana tuvo dos derrotas seguidas ante México y Puerto Rico que terminaron colocando al equipo quisqueyano en el tercer lugar del standing final.

En semifinales contra los Cardenales de Lara (Venezuela), Albert Pujols hizo los movimientos necesarios para ganar el encuentro en once entradas y así enviar a Dominicana a disputar su sexta final consecutiva desde que ese formato fue introducido para las Series del Caribe en 2013.

En la gran final, Pujols completó su actuación como dirigente en la Serie del Caribe al comandar del lado dominicano una blanqueada de un sólo hit contra el invicto México, dejando al abridor Esmil Rogers durante seis entradas y luego otorgarle un inning a los relevistas Joe Corbett, Ulises Joaquín y Jimmy Cordero para cerrar el partido y permitir así que República Dominicana conquistara su corona número 23 en el clásico caribeño.