Los Padres firman al californiano Connor Joe; agregarían a Jason Heyward (fuentes)

Los Padres estuvieron ocupados el viernes abordando su falta de profundidad en el jardín izquierdo. San Diego y el jardinero/primera base Connor Joe acordaron un contrato de un año. Más tarde, The Athletic informó que el club había llegado a un acuerdo con el jardinero veterano Jason Heyward. Los Padres anunciaron el acuerdo con Joe el sábado. Las fuentes le dijeron a AJ Cassavell de MLB.com que Heyward se unirá a San Diego, aunque ese acuerdo aún no ha sido confirmado por el club.

Joe, de 32 años, es nativo de San Diego y originalmente fue seleccionado por los Piratas en el pick 39 overall del sorteo de 2014, proveniente de la Universidad de San Diego. Ha jugado durante en cinco temporadas con los Gigantes, los Rockies y los Piratas.

Como novato con los Rockies en 2021, Joe bateó .285/.379/.469 (OPS+ de 116) con ocho jonrones en 63 juegos. Después de un mal año en el plato en el 2022, fue traspasado a los Piratas. En dos temporadas con Pittsburgh registró un OPS de .726 con nueve jonrones en 416 apariciones en el plato.

El caso de Heyward

Heyward, quien comienza su campaña a los 35 años, tiene un historial más largo y productivo, aunque su producción ofensiva ha sido inconsistente durante la última década. Heyward, seleccionado en el puesto 14 del draft del 2007 por los Bravos, hizo su tan esperado debut en la MLB con un jonrón en su primera aparición en el plato el 1 de abril de 2010 contra los Cachorros.

Después de terminar segundo en la votación de Novato del Año de la Liga Nacional detrás de su compañero de la escuela secundaria de Georgia, Buster Posey, Heyward registró un OPS de .769 y ganó tres de cinco premios Guante de Oro consecutivos del 2011 al 2015. Aunque tuvo una temporada difícil en el plato en el 2016, ayudó a los Cachorros a ganar su primera Serie Mundial en 108 años.

Heyward pasó las siguientes seis temporadas con Chicago antes de firmar como agente libre con los Dodgers en 2023 y con Los Ángeles logró un OPS de .813 con 15 jonrones en 377 apariciones en el plato. La temporada pasada terminó con OPS de .700 con 10 jonrones para los Dodgers y los Astros.

Los Padres esperan seguir fortaleciendo sus jardines que ya cuentan con los toleteros Jackson Merrill en el centro y Fernando Tatis Jr. en el derecho.