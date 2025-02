José M. Bonetti Terán seguirá los pasos de su padre

Parece que el momento en que el cachorro se convierte en león adulto está a punto de llegar dentro de la organización campeona de la pelota dominicana.

José Miguel Bonetti Terán, hijo del actual director de operaciones de los Leones del Escogido, que lleva su mismo nombre, acompañará a su padre a dirigir el destino de los campeones nacionales y del Caribe desde este mes.

"En los últimos dos años he estado formando parte de las reuniones, pero no en una habilidad de tomar decisiones, pero siempre he estado muy interesado. Esta será el primer año en el que formaré parte de la toma de decisiones", dijo Bonetti Terán, un joven de 29 años de edad, que estudió economía y comunicaciones en el Boston College y que luego de cuatro años trabajando en un banco de la ciudad de Nueva York, regresó al país en el 2022.

Bonetti Terán planea trabajar cercano a su padre durante los próximos meses en lo que se acerca la temporada "para ver todo lo que tiene que ver con el equipo, reunirme con los jugadores y ver de cerca cómo opera todo".

"En el próximo año creo que voy a servir más como su apoyo y eventualmente el rol irá evolucionando", dijo.

Legado difícil de emular

Desde que los Bonetti pasaron a operar el equipo junto a las familias Najri y Vicini, los Leones del Escogido han ganado cinco campeonatos, con Bonetti Du-Breil corriendo el equipo. "Es un liderazgo que admiro mucho de él y quiero seguir sus pasos. Me dejó un legado difícil de seguir, pero estoy dispuesto a tratar lo más que pueda", manifestó Bonetti Terán.