Mendy López y su proceso de cómo llegó a las Águilas Cibaeñas; Luichy Sánchez narra la historia

El reconocido y excelente narrador, don Mendy López, una vez puso un pie en la cabina de transmisión de las Águilas Cibaeñas, no se detuvo hasta que este lunes su deceso enlutó Santiago, el mundo del deporte, su natal San Francisco de Macorís y el país.

El cronista e historiador deportivo, Luichy Sánchez, con sobrado conocimiento del proceso, da detalles sobre sus consideraciones de la figura del fenecido narrador, así de cómo llegó al conjunto aguilucho, a quien definió como "genial y muy respetuoso", además de "un poeta de la narración".

Antes llegar a las Águilas, señala Sánchez, ya era una persona conocida en el mundo del béisbol. "La relación que yo tuve con él y cómo llegó él a las Águilas, porque yo viví eso, su llegada a las Águilas", expresa Sánchez. "Resulta que Mendy, antes de llegar las Águilas, en la región del Cibao, ya era muy conocido, porque era el narrador de los Arroceros del Nordeste de la Liga de Verano de Cibao".

La Liga de Verano del Cibao, en esos años 80s era un campeonato de alto nivel. Para Sánchez "Esa fue la más importante liga que ha tenido República Dominicana de béisbol profesional después de la LIDOM". Una muestra es el Estadio Julián Javier, hoy hogar de los Gigantes del Cibao, que en ese entonces la casa de los Arroceros, para una Liga que nació en 1975.

Juan Sánchez, vicepresidente de las Águilas, en ese momento y fenecido ya, jugó un papel determinante en el movimiento que trajo a Mendy al cuerpo de transmisión de las Águilas, lo recuerda Luichy, hijo del directivo aguilucho y quien acompañaba a su progenitor a diferentes eventos del mundo beisbolero dominicano. Y en uno de esos viajes al Estadio Julián Javier, su padre fue con la idea de convencer a Mendy, a proponerle si le gustaría narrar para las Águilas, recuerda Sánchez.

¿Resultado? "No hubo que convencerlo, eso fue una cosa muy inmediata", señala don Luichy. Y ocurrió en el año 1981, cuando hace unas dos o tres temporadas de televisión.

Agrega también que su padre tenía varios años escuchando la narración magistral de López. Padre e hijo disfrutaban del desempeño del narrador. "Uno nunca se imaginó hasta dónde iba a llegar Mendy".

"En el 1981 llega Mendy aquí", señala Luichy. Pero era para la cadena de televisión porque en radio estaba la Gran Cadena de la Calidad que era Lillín Díaz, Freddy Mondesí y Johnny Naranjo. En esa época.

Finalizada la primera temporada de Mendy, Luichy pasa a formar parte de la cadena en la siguiente junto con Mendy y sustituyendo a otra gloria de la transmisión, don Fidencio Garris y José Guillermo Sued.

La permanencia no fue del todo del agrado del recién llegado. En realidad no era muy simpatizante de la televisión, "porque él decía que cómo narraba uno, lo que la gente está viendo. Ese era el concepto de él. Tú escuchabas a Mendy y sentías que estabas en el play", continúa Luichy. Ese mismo colorido también se podía sentir con Lillín Díaz y Billy Berroa, para muchos la élite de los tres narradores más grandes del país.

Mendy entonces se va a San Pedro de Macorís a transmitir con las Estrellas Orientales, con lo que declinaba el trabajo de televisión con las Águilas.

Tiempo después, alrededor de 1987-88, Tito Hernández, quien era presidente de las Águilas, quería a Mendy para radio, no para televisión.

Antes, también tomó el micrófono para los Leones del Escogido, su primer equipo.

Se presenta entonces la situación de retornar a "a la radio y regresó hasta que muere", una labor realizada por Tito Hernández, señala Sánchez.

En esa ocasión, sale don Johnny Naranjo de la transmisión radia y entonces Luichy se reúne nueva vez con don Mendy, ahora en la radio.

Para esa temporada, 1986-87 ó 1987-89, López "ya estaba listo" para ser presentado como miembro de la cadena de transmisión de las Estrellas, en la rueda de prensa del equipo verde, recuerda Luichy.

"Y Tito cogió para esa rueda de prensa a sacar a Mendy de ahí. Habló con los Antún, se los quitó y les dijo, no, Mendy es para Santiago que va. Esa parte ya fue Tito Hernández", relata.

El hecho es que el presidente aguilucho sabía que le faltaba un narrador en la cadena y ahí entra López. "Tito sabía que Mendy lo que quería era radio", señaló. Hernández "fue y lo sacó de la rueda de prensa de las Estrellas y lo trajo a transmitir con las Águilas, hasta hoy día".

El episodio en cuestión, detallado por Luichy, "si no fue en el 87 fue en el 88".

Las frases de Mendy y otra anécdota

Lindo strikeNi alta. Ni baja. Ni adentro. Ni afuera. Bola dijo él (el árbitro)El shortstop (a la defensa) mordiendo la grama interna.Es por eso, que Luichy lo considera "un poeta de la narración".En una ocasión, el entonces presidente de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana, doctor Leonardo Matos Berrido, convocó una reunión y "esta es una anécdota interesante", señala Sánchez.En el encuentro se trataba de pedirle que no hubiera exceso en las transmisiones de los equipos. "Y Mendy cuando termina esa reunión se le acerca al doctor Matos y le dice doctor Matos, entonces "yo no puedo seguir diciendo ´Ni alta, ni baja. Ni adentro. Ni afuera´, para que no se viera como una burla al árbitro y el doctor Matos le dice, no, no, no, eso está bonito. Síguelo diciendo".