Serie de las Américas nace como respuesta de países a exclusión de la Serie del Caribe

Japón fue el equipo sorpresa en la Serie del Caribe 2025. Un equipo de Asia en una serie de la región centrocaribeña.

Todo encuentra su respuesta en que es el modelo de negocio de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), que mantiene separado a varios equipos tradicionales.

La Serie del Caribe finalizó con el triunfo de los Leones del Escogido en Mexicali.

La inclusión del país asiático llamó la atención, en algunos círculos, por las ausencias de países de la zona que ya habían tenido participación en el clásico centrocaribeño.

Los directivos de dos de esas ligas, sin embargo, no se llaman a sorpresa por tener clara la situación en torno al evento.

"La organización de la Serie del Caribe pertenece a cuatro países de toda la vida", dijo el presidente de la Liga Profesional de Béisbol Colombiano, Pedro Salcedo a Diario Libre.

Se refiere a la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), que está conformada por Puerto Rico, Venezuela, México y República Dominicana.

"La Serie del Caribe y la Confederación del Caribe es una empresa privada", señaló desde Panamá, el presidente de esa Liga, David Salayandia. "Ellos tienen el derecho de invitar a quienes ellos crean convenientes".

Si se produce otra invitación debe ser con condiciones de más equidad. "Porque no puede ser que me estás invitando, y yo tengo que pagar por participar, te alegro la fiesta, pero a la hora de repartir dividendos al invitado no le toca nada".

Pone de ejemplo lo ocurrido en Miami 2024, organizada por los Marlins. "En Miami tuvimos que pagar, Nicaragua también, y arriba de 250 mil dólares cada uno".

No cierra las puertas a participar en la SC, pero si es por invitación "yo no tengo que pagar nada". Ambos refieren que se mantiene buena relación con la CBPC.

Para esta ocasión, considera que "lamentablemente se quedaron fuera equipos de mucha tradición de béisbol", como Panamá, Cuba, Nicaragua, Colombia y "más recientemente, Curazao".

La ausencia en la Serie que se disputó en Mexicali, Baja California (México) "es una decisión de ellos", dice refiriéndose a la CBPC.

Y no es falta de nivel, plantea Salayandia, pues cuando se tiene a Cuba, Colombia y Panamá, tres ganadores de Serie del Caribe "en los últimos 10 años" y adicional le pones a Nicaragua y ahora a Curazao. Los primeros tres han ganado la serie caribeña, incluido Panamá que "salvó" la Serie cuando fue anfitrión en 2019.

Inversión

Algunos de esos países, en especial Panamá y Colombia participaron como invitados y en algunos casos con un pago por la inclusión.

Salcedo señala que en algunos años le fueron formuladas alguna invitación. Pero "esa invitación tenía un costo importante para los países, que no estaban dentro de los fundadores" de la CBPC.

Y cuando tocó en Miami, el pago por participar se incrementó. "La Serie en Miami, nos costaba, no solamente asumir nosotros los costos, sino pagar una suma importante".

La posibilidad de asistir a la Serie del Caribe como invitado parece no resultar de agrado. Bajo esa condición deben de pagar una suma de dinero, como los pasajes y los viáticos para los jugadores.

Evitar el pago de los vuelos y viáticos abriría las puertas para los países mencionados.

La no invitación "asumo yo que debe ser un aspecto económico. Ellos son los tienen la decisión, no está en manos mías decir si Panamá va". b

La respuesta: la Serie de las Américas Al ser dejados fuera de futuras participaciones, al menos por el momento, Colombia y Panamá, entre otros países, deciden crear su propio circuito y nace así: la Serie de las Américas."Eso conllevó a la creación" de esa Liga, bajo la nueva organización denominada Asociación de Béisbol de las Américas."La idea es que los otros países que no estamos dentro de la Serie del Caribe podamos organizar nuestros torneos", señala Salcedo.Salayandia coincide: "Se crea la Asociación y la Serie de las Américas de los países no incluidos allí".La primera edición (2025, enero 24-30), con Nicaragua de anfitrión fue ganada por las Águilas Metropolitanas (Panamá) y Leones de León (Nicaragua), de subcampeón.Panamá (2026) y Colombia (2027) serán las siguientes dos sedes.En esa primera ocasión tomaron parte, además de campeón y subcampeón, Colombia, Argentina, Curazao y Cuba."Nosotros, lo que pretendemos es seguir expandiéndonos con países de nuestra América y tener nuestro torneo paralelo a la Serie del Caribe donde ya no fuimos considerados ninguno como socios, si no siempre como invitados".