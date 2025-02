Ricardo Ravelo: "En la agencia libre hay una guerra de papeletas que atenta en contra de la Lidom"

En el Licey no gustó que la Lidom publicara el lunes una lista de jugadores de su plantel que podrían llegar a la agencia libre a partir del 15 de marzo, puesto que la gerencia azul ya lo habría firmado a la "mayoría", si bien la información llegará más tarde. Entre los "disponibles" aparecen Emilio Bonifacio, César Valdez, Mel Rojas Jr., Jairo Asencio y Francisco Mejía.

Es el más reciente desacuerdo de Ricardo Ravelo, el presidente azul, con la forma en cómo se ha manejado el sistema desde su estreno a principio de 2023.

"Nunca he estado en contra de la agencia libre. Era justo para los peloteros. Con lo que estoy en desacuerdo es que se haya implementado con un mecanismo que no salvaguardara la integridad de la liga, que es lo que sucede", dijo Ravelo a Diario Libre. "Al fanático que esté tranquilo, retendremos el núcleo y buscaremos mejorar el plantel".

"Ahora hay una cacería de bruja detrás de peloteros, una guerra de papeletas que no le hace bien ni siquiera a los peloteros, pero al béisbol y a la liga le hace un daño increíble porque vamos a llegar a un punto en que el crecimiento de la liga, como está sucediendo en términos de recaudación de fondos, va quedar muy por debajo. Con la velocidad con la que están creciendo los salarios la consecuencia de eso será la desaparición de la liga o la disminución de la categoría de peloteros", insistió Ravelo, que en junio concluye su paso de cuatro años al frente de los añiles.

De acuerdo al listado presentado por la Lidom, hay 111 jugadores disponibles al concluir sus contratos. Los clubes tienen entre el 15 de febrero y el 15 de marzo para negociar con ellos. Luego de esa fecha sin acuerdo ingresarán al mercado.

"La liga no lo ha puesto en agenda, se ha dejado a la ligera. Ya llevamos tres años en esto y vemos cómo se han incrementado los salarios. Va a lesionar la liga, hicimos un draft de novatos para evitar que algunos equipos sean superiores, hubiera un nivel igualitario, pero esto está desarmando lo que corregimos hace 25 años", dijo Ravelo.

Vuelta a Nueva York

Félix Cabrera, el promotor que llevó a Águilas y Licey a Nueva York en 2023 y 2024, asegura que no vuelve a hacer negocios con los felinos mientras Ravelo esté envuelto.

Pero el actual mandamás de los 24 veces campeones asegura que hay varias oferta sobre la mesa de otros empresarios para regresar a los Estados Unidos.

"La internacionalización no se detiene. Hay propuestas para Nueva York, Miami, Venezuela... nuestros fanáticos en el exterior podrán volvernos a ver, eso es seguro", dijo Ravelo, que pedirá a la directiva un "descanso" de la presidencia al menos por los próximos dos años, aunque seguirá en la directiva.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/12/diseno-sin-titulo--6.jpg Ricardo Ravelo, presidente del Licey. (FÉLIX LEÓN)

"Se están cocinando cosas grandes con gente muy grande. No sé dónde, ni cómo ni con quién, pero sí tenemos los planes viajar", dijo.

El streaming

Ravelo, si bien le costó asimilar no haber ganado el tercer campeonato en fila, ya en frío calificó como positivo el balance de la temporada, donde "estuvimos a una pulgada de la corona".

Más allá del terreno, las operaciones de negocios, la visita de fanáticos al Quisqueya y la comercialización aseguran que estuvieron en alza.

El caso de las transmisiones por YouTube y el cierre con más de cinco millones de vistas en el juego final, el presidente azul lo toma con el dato más reciente que certifica la que define como acertada decisión de apostar por esa plataforma. Y pone el ejemplo de las Águilas, que se sumó a llevar sus partidos a través de su canal en la red.

"Si se están sumando están diciendo que yo tuve la razón, me decían que era un loco. No me opuse a MLB, pero sin soltar nuestro proyecto particular. Ha llevado un mensaje de que quizás esa es la vía", dijo.