¿Un nuevo Estadio Quisqueya? es posible, pero se deben completar varios pasos

La "Declaración de uso especial", aprobada por el Concejo de Regidores del Distrito Nacional, de los terrenos aledaños al Estadio Quisqueya Juan Marichal, y lógicamente al mismo parque beisbolero, no es un tema nuevo.

De momento se encuentra en la primera de tres fases que agotaría el ostentoso mega proyecto.

Se trata de 14 manzanas, pertenecientes al sector Ensanche La Fe, Circunscripción número 2 del Distrito Nacional.

Durante el Clásico Mundial de Béisbol, el presidente de la República, Luis Abinader, le dijo a Diario Libre el 6 de marzo del 2023, sobre la construcción de "un nuevo Estadio Quisqueya Juan Marichal" con una inversión público-privada. Ya está aprobada "la declaratoria de zona de uso especial", las propiedades del Estado dominicano a través de Bienes Nacionales y del Banco de Desarrollo y Exportaciones (organismo estatal), "los terrenos del Quisqueya y manzanas aledañas que son propiedades del Estado dominicano se declaró zona de uso especial", señala el regidor Giancarlo Vega.

Y ése es el primero de las tres etapas del gigantesco proyecto.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/12/giancarlo-vega-regidor.jpeg Giancarlo Vega (FUENTE EXTERNA)

"Ahora viene -el segundo paso- lo que se denomina un plan parcial, que lo debe elaborar planeamiento urbano en conjunto con el consejo consultivo" de esa entidad, "que va a determinar las características de esta zona de uso especial", detalla Vega.

En un tercer escenario, entonces se presenta "un plan parcial". No hay un tiempo definido para la presentación de esos planes.

Remodelación del Quisqueya

Vega, quien es presidente de la comisión de Ordenamiento territorial del Concejo de Regidores, dijo que dada la inexistencia de un plan parcial, no se puede hablar todavía de una remodelación del Quisqueya Juan Marichal.

Otras fuentes ligadas al deporte señalan que el plan es ese.

"No hay plan parcial, por tanto, todavía no tenemos determinada cuál es la regulación de la zona y, por tanto, hasta que no esté determinado ese plan parcial no pueden presentar un proyecto los propietarios".

La ordenanza 03-24 incluye, entre otros terrenos, el Estadio Quisqueya, el Coliseo de Boxeo Teo Cruz, el Ministerio de Obras Públicas y el club de Obras Públicas.

No se descarta, además de viviendas, la construcción de un hotel y de un parque de béisbol, cercano al Quisqueya, para no impedir el desarrollo del campeonato liguero del país.

Entre esos terrenos aledaños al Quisqueya se menciona también el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y una liga de béisbol contigua a terrenos del Quisqueya y el Teo Cruz.

Preguntado sobre si se eliminaría o remozaría el Quisqueya, Vega ofrece su versión: "No se ha considerado hasta el momento la eliminación. Lo que podría venir es una propuesta de remozamiento", sin que eso, deja claro, signifique que así sea.