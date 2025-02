Marcus Stroman: "Yo soy abridor, no vendré a lanzar desde el bullpen"

"Soy un abridor, y soy un abridor".

Así de enfático fue el lanzador de los Yankees, Marcus Stroman, ante los cuestionamientos de la prensa que la mañana de este viernes, estaba apostada en Tampa (Florida) para cubrir el segundo día de los campos de entrenamiento del equipo neuyorquino.

Al preguntársele cómo se manejaría con la realidad de que él vendría a ser el sexto lanzador de la rotación, Stroman dijo: "Veamos qué sucede, sólo sé que soy abridor, no vendré a lanzar desde el bullpen".

Luego de haber aparecido en 30 partidos (29 de ellos como abridor), Stroman tuvo marca de 10-9 con efectividad de 4.31 en lo que fue su primera temporada con los Mulos del Bronx.

En septiembre fue movido al bullpen luego de experimentar altos y bajos en la segunda parte de la campaña, y de hecho, no participó en la postemporada de los bombarderos.

La rotación de los Yankees estará integrada por Gerrit Cole, Max Fried, Carlos Rodon, Luis Gil, Clarke Scmidt y finalmente Marcus Stroman quien por lo visto se resiste a verse fuera de la estelaridad.

De todas maneras, Stroman dice que trae buena vibra al equipo, y que está listo para el desafío supone la nueva temporada.

"En esta etapa de mi carrera, mi prioridad es preparar mi cuerpo. No creo que fuera necesario que estuviera aquí (en Tampa) estos últimos días, dado el clima. Hablé con (el dirigente) Aaron Boone. Tuvimos una gran conversación. Honestamente, todo fue perfecto y fluido, y mi relación con los muchachos en la clubhouse no ha cambiado. Me siento muy bien de estar de regreso y estoy listo para seguir adelante", indicó Stroman.

La opinión de Boone

Para el capataz de la tropa neuyorquina, Stroman está en ruta a ser parte de la rotación, y no descarta expandirla a seis lanzadores, si fuera necesario.

"A Stroman lo estamos preparando para que sea abridor, y estaremos preparados para hacerle frente a cualquier situación relacionada con él. Sobre una rotación de seis, bueno, 'nunca debes decir nunca'. No nos veo haciendo eso necesariamente, pero ya veremos a donde llegaremos", sentenció Boone.