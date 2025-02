Marco Luciano, á probar en los jardines tras no arrancar como torpedero

Considerado durante mucho tiempo como uno de los principales prospectos de los Gigantes, se esperaba que el dominicano Marco Luciano se adueñara del rol de campocorto titular tras la salida de Brandon Crawford la primavera pasada.

Sin embargo, Luciano nunca lo logró, debido a interrogantes sobre su defensa. Su adaptación forzada a la segunda base tampoco dio los resultados esperados y su bateo no fue suficiente para que se mantuviera en Grandes Ligas.

Al final de la temporada, los Gigantes le plantearon otro desafío: comenzar su transición del cuadro interior a los jardines. Tras una campaña llena de altibajos, Luciano, de 23 años, pasó el invierno en la República Dominicana, donde buscó reencontrarse consigo mismo

"Simplemente trabajé en tratar de hallarme", dijo Luciano á MLB.com en Arizona. "En ser yo, la persona que soy. No intenté hacer muchas cosas diferentes. El año pasado me sentí perdido en la caja de bateo. Trabajé en recuperar mi esencia y sentirme como normalmente lo hago cuando bateo. No tengo que hacer demasiado. Solo tengo que ser yo mismo".

Luciano sintió que no estaba en el estado mental adecuado para jugar béisbol invernal, así que decidió enfocarse en pasar tiempo con su familia y entrenar con su preparador de confianza, Edwin Castillo, para mejorar su condición física y comenzar a familiarizarse con los jardines.

¿Siente que ha vuelto a ser él mismo?

"Mucho mejor", respondió Luciano.

Luciano llegó al Scottsdale Stadium el viernes aún con sus guantes de jugador de cuadro, pero los Gigantes esperan que la mayoría de sus repeticiones esta primavera sean en los jardines. Competirá con jóvenes como el venezolano Luis Matos, Grant McCray y Wade Meckler por el rol de cuarto jardinero, aunque Matos se perfila como el favorito tras ser elegido Novato del Año en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Luciano aún no ha jugado oficialmente en los jardines a nivel profesional, pero dijo que solía jugar en esa posición cuando era más joven. Está entusiasmado por ganar experiencia y aprender de los otros outfielders en el campamento.

"Al principio me sentí un poco incómodo", dijo Luciano. "Pero con el tiempo, al empezar a atrapar elevados todos los días, comencé a sentirme más cómodo. Me siento mucho mejor ahora... Ya había jugado en esta posición antes. Realmente no fue tan difícil. Solo lo acepté, traté de dar lo mejor de mí y aprovechar la oportunidad".

Los Gigantes esperan que este cambio de posición le quite presión a Luciano y le ayude a estallar al bate, que fue lo que lo convirtió en la gran promesa de la organización cuando firmó como agente libre internacional en el 2018. Luciano ha sido reconocido por su poderoso swing derecho, pero aún no ha logrado trasladar esa producción a las Mayores En 41 juegos por los Gigantes en los últimos dos años, batea .217 con un OPS de .590, sin jonrones.

"Creo que estaba haciendo muchas cosas diferentes a lo que normalmente hago al batear", comentó Luciano. "No me sentía cómodo. Pero trabajé en eso. Sabía que no estaba siendo yo mismo. No me sentía bien. Luché con eso durante todo el año. Pero ahora me siento mucho mejor".

Luciano demostró el año pasado que puede mandar la bola con autoridad a la banda contraria, pero necesitará encontrar la manera de aprovechar su poder de halar si quiere consolidarse como un bateador de impacto para los Gigantes.

"Sigue bien la bola. Batea fuerte hacia la banda contraria", dijo el manager Bob Melvin. "Probablemente tenga más poder de halar cuando juega todos los días, pero nunca realmente tuvo esa oportunidad con nosotros. No sé si necesitamos ajustar su swing ni nada por el estilo. Obviamente, nos gustaría ver un poco más de poder. Pero cuando no juegas con frecuencia, es difícil lograrlo en las Grandes Ligas".