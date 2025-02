El campocorto dominicano de los Astros de Houston, Jeremy Peña, llegó a los campos de entrenamientos para iniciar su preparación con miras a la temporada 2025 de MLB.

"Lo quisiera tener aquí de vuelta, pero él está haciendo lo que tiene que hacer para él y su familia, y estoy deseoso de enfrentarlo en Boston a ver que pasa", dijo Peña al ser cuestionado por la partida de Alex Bregman que recibió un contrato de 120 millones de dólares con los Medias Rojas de Boston por tres años.

Los Astros perdieron en la agencia libre a dos jugadores vitales en su éxito reciente, Kyle Tucker, que se fue a los Chicago Cubs y Bregman que se fue a Boston, lo que aumenta la responsabilidad de Peña y otros estelares de los Astros para mantener su producción y llevar el equipo al éxito.

El cuadro interior de los Astros tendrá al recién llegado Christian Walker en la primera base, a José Altuve en segunda, a Isaac Paredes en la antesala y al dominicano Peña en el campocorto, con la expectativa de que ese grupo pueda ayudar al conjunto a la Serie Mundial.

Peña considera el grupo que tienen los Astros, como un equipo de comunicación abierta, "no somos un equipo que lidera por la palabra, si no que lideramos con las acciones y con el ejemplo", agregó Peña.

Jeremy fue el jugador más valioso de la Serie Mundial del 2022 que ganó Houston, en su año de novato en las Mayores y viene de una temporada en la que tuvo una línea ofensiva de .266/.308/.394 con 15 cuadrangulares y 70 carreras empujadas, además se robó 20 bases, su mayor cifra, en 157 partidos, el conjunto de Houston que el pueda mejorar esas estadísticas este año.

"Tratamos de mantener las cosas simples en el plato, me he dado cuenta de que mientras más simple es el swing es mejor y he tratado de replicar una temporada de 162 juegos, así que lo mantendré simple, y de ahí partiremos", argumentó.

Peña tienen como meta para esta temporada del 2025, hacerle swing a mejores lanzamientos, ya que entiende que eso elevará su nivel de juego.

Sobre Altuve en el jardín izquierdo

Los Astros podrían estar evaluando la posibilidad de utilizar a José Altuve en el jardín izquierdo, luego de la partida de Tucker, y al ser cuestionado al respecto, Peña contestó que no había tenido la oportunidad de ver al venezolano en los jardines, pero que sin dudas eso iba a ser algo diferente para el equipo.

"Nunca he visto a Altuve en otra posición que no sea la segunda base, pero se que está dispuesto a hacer lo que sea para ayudar el equipo", contestó al respecto.

Entusiasmado con lo que viene

Peña está consciente de que el roster de los Astros ha sufrido cambios trascendentales respecto al año pasado, pero igual el está claro de que las nuevas piezas que se agregan tienen la capacidad de mantener el equipo en competencia, "esos muchachos que se fueron significaron mucho para mí, pero nosotros vamos a seguir trabajando, tenemos nuevos muchachos que vienen a hacer el trabajo y son grandes jugadores de béisbol, así que estamos entusiasmados", concluyó.