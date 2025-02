La estrella de los Boston Red Sox, Rafael Devers, no tiene interés en jugar como bateador designado esta temporada.

"Les dije que no", dijo Devers sobre la propuesta de que jugara como bateador designado, según Julian McWilliams del Boston Globe. "Soy un tercera base".

Los Red Sox firmaron al tercera base Guante de Oro Alex Bregman con un contrato de tres años y US$120 millones, lo que llevó a especulaciones de que Devers podría pasar más tiempo fuera de la posición en la que ha jugado a lo largo de su carrera.

"La tercera base es mi posición", dijo Devers, según Ian Browne de MLB.com. "Es lo que he jugado. Le he dejado en claro (al mánager de los Red Sox Alex Cora y al director de béisbol Craig Breslow) cuál es mi deseo".

Devers firmó una extensión de contrato de 10 años y $313.5 millones en enero de 2023 que lo mantendrá con los Red Sox hasta la temporada 2033.

"Se tomarán decisiones aquí sobre la construcción del roster y lo que vamos a hacer en el futuro, y nos aseguraremos de tener el mejor equipo posible", dijo Cora. "Tiene mucho orgullo. Lo sabemos, y él siente que es el tercera base, que va a trabajar como tercera base, y luego tomaremos decisiones en consecuencia".

El jugador de 28 años no se comprometió con su futuro si los Medias Rojas lo mueven de la tercera base a favor de Bregman.

"Es una respuesta difícil de dar", dijo Devers, según Jen McCaffrey de The Athletic. "No lo he pensado mucho. He estado aquí toda mi carrera. No me he hecho esa pregunta. Estoy abierto a escuchar. No estoy cerca de esas conversaciones".

Devers es tres veces All-Star, dos veces Silver Slugger y una vez campeón de la Serie Mundial durante ocho temporadas con los Medias Rojas. Registró un OPS de .871 con 28 jonrones, 34 dobles y 83 carreras impulsadas en 138 juegos la temporada pasada.