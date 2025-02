Teoscar Hernández: "Siempre confié en mi talento, solo era cuestión de recibir la oportunidad"

En 2024, a Teoscar Hernández la apuesta le salió a pedir de boca. Un pelotero que firmó con 18 años para "rellenar" un equipo de Liga de Verano (Astros, 2011) cuando finalmente llegó a la agencia libre (tras 2023) no encontró la oferta que buscaba y apeló por revalorizarse con un pacto de una campaña, ya sobre los 30 años, y en un equipo donde los turnos y las oportunidades de remolcar carreras serían menores.

Hernández no fue un jugador complementario en los Dodgers, disparó 33 jonrones, remolcó 99 vueltas con un OPS de .840, un aporte clave para el campeón de la Serie Mundial.

En enero logró su anhelada extensión (US$66 millones por tres temporadas) para volver a Los Ángeles, en un trabuco que además de contar con Shohei Ohtani, Mookie Betts, Freddi Freeman y Yoshinobu Yamamoto agregó a su rotación a Roki Sasaki y Blake Snell y al relevista Kirby Yates.

Hernández habló con Diario Libre desde los Estados Unidos en una pausa de su preparación, una que comenzó a principio de diciembre en un año donde solo pudo venir a Cotuí por cuatro días y se reportó al campamento de los Dodgers el 10 de febrero.

—¿Fue fácil convencer a los Dodgers?

"Siempre he confiado en el talento que tengo, sé lo que le puedo brindar a cualquier equipo. Es simplemente tratar de buscar lo que más te convenga para tu carrera, donde te sientas más cómodo, igual tu familia, donde te traten mejor. El pelotero está poco en la casa, tú sales al mediodía hacia el play y regresas a medianoche. Quien está en la casa es la familia, para mí eso juega un rol muy importante, no sé para otros. Que la familia se siente cómoda, que le guste la ciudad, que el equipo lo trate súper bien, la esposa, los hijos, los padres, una de esa fue lo que me hizo esperar la cifra exacta para poder regresar con los Dodgers".

—¿Las sensaciones de ganar la Serie Mundial?

"Es bien emocionante, mucha satisfacción cuando siente que formaste parte de todo bueno que le pasó a una organización. Pero lo primero que hago es darle gracias a Dios que me mantuvo en salud, eso fue la clave principal para tener esa temporada que tuve, ya que como equipo tuvimos muchas bajas. En un momento tuvimos fuera a Freddie, a Mookie, a (Max) Muncy, en otro perdimos tres lanzadores de los principales. La salud formó un rol muy importante para mantener el equipo bien. Gracias a Dios pude aportar cuando el equipo más me necesitaba. No creo que me vaya a olvidar fácil de todo lo que pasó en esa Serie Mundial".

—¿Ventajas o presión adicional al jugar con tantas estrellas?

"Simplemente ver a ese tipo de jugadores entrenado; Ohtani, Betts, Freeman, Muncy, cómo se preparan, pienso que si no te hace mejor pelotero al ver de la forma que ellos hacen todas las cosas que tienen que hacer, de la forma que reaccionan ante cualquier inconveniente en la temporada, ya sea lesión, un mal momento que estén pasando... si eso no te ayuda a ser mejor pelotero ni te motiva creo que no habrá nada que mueva a dar ese extra que necesitas para obtener esos resultados positivos al final de la temporada".

—¿Cuánto influye jugar ante el público que más respalda en la MLB?

"No hay una cosa que motive más a un pelotero que cuando sales al terreno y veas a 50 mil o más fanáticos en el estadio, apoyándote, estando ahí, aun siendo visitante los fans de los Dodgers siempre están ahí y ves esa reacción una vez el equipo hace algo bueno. Creo que eso hace grande a esa organización y siempre está en el top de la MLB".

—¿Cómo se entrenan antes de la temporada?

"Este año empecé más tarde por la Serie Mundial, hubo que darle el descanso a mi cuerpo, no al 100%, pero traté de recuperarme. Preparar mi físico es importante. Hago mucho en el gimnasio, el play. Mi día empezaba a las cinco de la mañana, preparar todo lo que iba a usar ese día, llegaba al gimnasio, empezaba a las seis de la mañana hasta las ocho, regresaba a la casa a desayunar, de ahí me iba a la práctica de bateo, soltar el brazo, la parte física de terreno... terminaba entre 12:30 a una de la tarde".

—Los Dodgers de 2025. ¿Cómo recargar?

"Cada pensamiento era qué podemos hacer cada pelotero para hacer el equipo a ganar. Este año agregaron a Snell, Michael Conforno, Sasaki, es tratando de que el equipo sea mejor, son peloteros de equipo, no individualistas para poner nuevos números. En eso los Dodgers son bien exigente, buscan peloteros por el tipo de compañeros que sean".

—¿Un privilegio compartir dugout con Ohtani?

"Mucho. Ya jugar en contra me hacía sentir súper orgulloso de haber compartido terreno con él, que es el mejor jugador de las Grandes Ligas y si sigue así va a ser el mejor que alguna vez jugara este juego. Ahora que tengo el chance de jugar con él en el mismo equipo una de las cosas que más me llenaba de emoción el año pasado cuando firmé con los Dodgers era esa, que iba a compartir con Shohei, a ver lo que él hacía y por qué y cómo hacía todo lo que hace en el terreno. Es simplemente que es un tipo dedicado a su trabajo, es un tipo que no se cansa, es un tipo que siempre está enfocado en las cosas que tiene que hacer para mejorar y por eso tiene tanto éxito en el terreno".

—¿Cómo van las clases de español con Ohtani?

"Las clases van bien. Él ha aprendido más el español que yo el japonés. Cada cosa que me pregunta en español él me la enseña en japonés, pero cuando repasamos siempre me gana, ha aprendido más que yo. No me acuerdo de nada de lo que me ha enseñado. Desde Anaheim tiene buen contacto con los dominicanos, Albert Pujols, Hansel Robles...".

—¿Piensas en el Clásico?

"Claro que sí, siempre dispuesto sin importar la circunstancia para ir al Clásico poder representar a mi patria, a mi gente, esos que siempre me han apoyado".

—¿Firmaste sin gran proyección?

"Sí, eso lo tomaba como motivación en mis inicios. Firmé por 20 mil dólares, básicamente como un relleno para completar el equipo (de los Astros), pero yo siempre he confiado en mi talento, en el trabajo que hago y siempre supe que si me daban la oportunidad podía hacer el trabajo".

—¿Volverá a la Lidom?

"Claro que sí, tengo que ir a La Romana nueva vez a vestir esa camiseta naranja y apoyar a esa fanaticada que me recibió cuando apenas yo tenía 21 años".

—¿Te hiciste fan de los Toros?

"Sí, yo era liceísta de niño. Es un asunto que esa camiseta yo la llevo en el corazón, es algo que el fanatismo que tenía por el Licey ya se me fue. Te lo digo a sinceridad, me gusta darle palos al Licey. Claro, esa es la satisfacción que te da como pelotero. El Licey siempre ha sido uno de los equipos más grandes del Caribe, como las Águilas, cuando te enfrentas a esas organizaciones uno trata de dar el 110% para sentir una satisfacción como equipo donde tú como fanático antes veía todo eso pasar en la televisión. Para mí eso es un orgullo increíble ir y poder jugar en contra del que era mi equipo favorito. Yo pujo por los Toros, apoyo a los Toros, tengo cuatro años ahí sufriendo, pero eso es parte de la pelota".

—¿Cuánto agradece a los bovinos?

"Le agradezco las puertas que me abrieron, me dieron la oportunidad cuando yo era muy joven, aprendí mucho, esa liga me ayudó bastante a mi desarrollo y siempre le saldré agradecido. Siempre a los que salen el el draft les digo que vayan a trabajar, no a lujear, porque la liga de allá es súper buena".

—¿Cómo reacionaste al contrato de Juan Soto?

"Cuando vi la noticia de que Soto había superado a todo el mundo, como dominicano me siento súper orgulloso. El más grande entre los nuestros era Manny Machado con 350 (millones) y ver que a Soto le dieron esa cantidad sirve de mucha motivación para los que van subiendo. Es simplemente trabajar duro, enfocarse, tener consistencia, disciplina, llevarse bien, súper contento. Ojalá que todo el que venga le den su dinero, latino o cualquier otro jugador. Por ahí viene mi compadre (Vladimir Guerrero Jr.,) que si tiene una buena temporada puede conseguir hasta más que Soto".