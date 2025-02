El director ejecutivo de la MLBPA Tony Clark celebra la carrera de Dave Winfield en su retiro

La Asociación de Jugadores de Béisbol de Grandes Ligas (MLBPA) por sus siglas en inglés envió una comunicación en la cual se hace referencia al retiro de Dave Winfield como miembro.

"En el día de hoy, comparto con profundo respeto y sincera gratitud la noticia de que Dave Winfield, un verdadero ícono y defensor toda su vida de los derechos de los peloteros, se retira de la MLBPA. Esta decisión, tomada tras una cuidadosa reflexión y en consulta con su familia, marca el final de un capítulo extraordinario en la historia del béisbol, uno definido por la pasión, el sacrificio y el compromiso inquebrantable tanto con el juego como con nuestro sindicato.", expresó Tony Clark, director ejecutivo de la organización que agrupa a los peloteros de MLB.

Desde sus primeros días como jugador destacado en la Universidad de Minnesota hasta su meteórico ascenso con los Padres de San Diego, el paso de Dave por el campo de juego siempre fue más que solo béisbol. Dave reconoció en su juventud que la verdadera medida del éxito radicaba en la fuerza colectiva de la fraternidad de los peloteros. Fue este espíritu el que lo inspiró a involucrarse con la MLBPA, ayudando a convertir al sindicato en la institución que es hoy.

En un emotivo video grabado el año pasado cuando recibió el premio Curt Flood de los jugadores, Dave compartió reflexiones sobre esos años de formación, recordando cómo los momentos de camaradería y las dificultades compartidas entre compañeros de equipo sentaron las bases de lo que se convertiría en un legado de liderazgo y servicio. "He visto dónde hemos estado cuando no teníamos nada... veo dónde estamos y lo que hemos hecho y lo poderosos y equipados que estamos ahora... conozco las posibilidades de hacia dónde vamos... Y me siento orgulloso de haber sido parte de todo esto", destacó Winfield. Estas palabras no solo capturan el espíritu de su trayectoria, sino que también sirven como inspiración duradera para cada jugador que ha pasado por las puertas del sindicato.

Las contribuciones de Dave se han extendido por más de cinco décadas, una carrera marcada por la excelencia en el campo de juego, humanitarismo inquebrantable y un compromiso profundamente arraigado con el avance de los derechos de los jugadores. Sus esfuerzos pioneros han tocado innumerables vidas, desde dejar entradas gratuitas para familias desfavorecidas durante su tiempo en los Padres, hasta ser el primero en establecer su propia fundación benéfica. Más tarde, como un asesor valioso y confiable de la MLBPA, su sabiduría e integridad guiaron muchas decisiones, reforzando así la creencia de que nuestra fuerza radica en la unidad.

La MLBPA, junto con sus colaboradores en toda la comunidad del béisbol, honran su legado y expresan el más profundo agradecimiento hacia la persona de Winfield. Su obra de vida siempre será una luz guía que recuerda el pasado compartido y las posibilidades que existen adelante.

En el comunicado, la asociación le deseó a Winfield, a su esposa Tonya y a sus hijos Shanel, Arielle y David II muchos años de felicidad, plenitud y aventura continuas, con la esperanza de que su ejemplo continúe inspirando al sindicato mientras avanza hacia el futuro, conscientes de los sacrificios y triunfos que han definido su trayecto.