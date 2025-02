Jugadores 1, Árbitros 0: Cody Poteet, pitcher de Cachorros, gana primer desafío con tecnología

GLENDALE, Arizona, EE.UU. (AP) — El pitcher de los Cody Poteet creía que la recta de 95 mph que lanzó al toletero de los Dodgers Max Muncy estaba en la zona de strike. El árbitro detrás del plato, Tony Randazzo, no estuvo de acuerdo y cantó bola.

En lugar de discutir, Poteet simplemente se acarició la parte superior de la gorra, indicando que quería impugnar la decisión.

Después de unos segundos, el veredicto estaba listo en el tablero de video en el jardín derecho-central. Poteet tenía razón: el lanzamiento fue un strike, apenas tocando la parte inferior de la zona.

La primera prueba del Sistema Automatizado de Bolas y Strikes se llevó a cabo sin contratiempos el jueves, con Randazzo revirtiendo rápidamente la decisión. En lugar de un conteo de 1-1 para Muncy, el bateador se encontraba en un agujero de 0-2 y fue ponchado tres lanzamientos después.

Los umpires robots llegaron a las mayores, al menos en los juegos de exhibición. Los Cachorros y los Dodgers, campeones de la Serie Mundial, abrieron el calendario de entrenamientos de primavera con un detalle adicional: Camelback Ranch es uno de los sitios de prueba para el ABS, que podría ser utilizado en los juegos de temporada regular de las Grandes Ligas tan pronto como en 2026.

Los árbitros humanos aún llaman cada lanzamiento, pero cada equipo tiene la capacidad de impugnar dos decisiones por juego, sin adiciones para entradas extra. Un equipo retiene su impugnación si tiene éxito, similar a las regulaciones para los equipos de MLB con revisiones de video, que se utilizaron por primera vez para las decisiones de jonrones en agosto de 2008 y se ampliaron ampliamente a muchas decisiones para la temporada 2014.

Sólo un bateador, lanzador o receptor puede impugnar una decisión, señalando con un toque en el casco o gorra. No se permite asistencia desde el dugout. Una impugnación debe hacerse dentro de los dos segundos, y la gráfica del lanzamiento y la zona de strike se mostrarán en el marcador y en la transmisión. Luego, el árbitro anuncia el conteo actualizado.

La MLB estima que el proceso promedia 17 segundos.

Los Cachorros y los Dodgers abrieron el calendario de entrenamientos de primavera de este año antes que los otros 28 equipos porque se enfrentarán en Tokio para abrir la temporada regular el 18 y 19 de marzo. Se disputarán cinco juegos el viernes antes de que todos los equipos comiencen de lleno este fin de semana.

Los Dodgers pusieron a algunos de sus titulares en el primer juego, incluyendo al campocorto Mookie Betts, al tercera base Max Muncy y al jardinero derecho Teoscar Hernández. Yoshinobu Yamamoto comenzó en el montículo mientras se prepara para iniciar el juego inaugural en Tokio.

Yamamoto lanzó un inning y dos tercios, permitiendo tres hits y ponchando a dos. Lanzó 19 de 27 lanzamientos para strike.

Shohei Ohtani no estuvo en la alineación de los Dodgers mientras continúa recuperándose de una cirugía de un labrum parcialmente desgarrado en su hombro izquierdo (el que no usa para lanzar), una lesión sufrida durante la Serie Mundial. Se espera que el astro japonés tome algunos turnos al bate en la Liga del Cactus y esté listo para batear para la temporada regular, pero probablemente no lanzará hasta mayo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.