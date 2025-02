Jugadores MLB podrán pedir revisión de llamadas de bolas y strikes

El béisbol de Grandes Ligas ha incorporado algunos cambios y nuevas tecnologías con el paso de los años para mejorar el producto final que le llega al fanático.

En los partidos de pretemporada de este año la MLB va a utilizar en el llamado de los árbitros del plato, el Sistema Automatizado de Bolas y Strikes (ABS por sus siglas en inglés) que le permitirá al bateador, al lanzador o al receptor, retar la llamada de un árbitro principal en un lanzamiento, cada equipo tendrá dos oportunidades por partido y las mantendrá mientras este acertando el llamado.

El sistema será implementado en casi el 60% de los partidos que se celebren, en 13 estadios de los utilizados para los partidos de pretemporada, que cubren a 19 novenas, ya que algunos comparten complejos en la primavera.

"Esta es una decisión bastante importante para el béisbol", declaró el vp ejecutivo de operaciones de béisbol de MLB, Morgan Sword, "en la que queremos que todos opinen".

La MLB utiliza este sistema durante los partidos de pretemporada para determinar si es apto o ideal para ser implementado en algún momento en los partidos de temporada regular y postemporada.

El ABS fue implementado por primera vez en el 2019, en la Liga Independiente del Atlántico y en el 2022 en la Liga Estatal de la Florida. La Triple-A lo utilizó en las temporadas 2023 y 2024 y se descartó el uso del sistema completo, para mantener el elemento humano en el juego.

Poteet ganó el primero

Cody Poteet de los Cachorros de Chicago retó el llamado del árbitro principal del primer encuentro de la pretemporada entre Cachorros y Dodgers, Tony Randazzo, y salió airoso en un pitcheo realizado a Max Muncy, una nueva era ha llegado al béisbol con esta tecnología.

Cosas importantes que saber sobre el ABS

El periodista Anthony Castrovince de MLB.com aclaró una serie de interrogantes sobre el sistema, que compartimos con ustedes en este trabajo.

¿Qué es el sistema de retos ABS?

Es un punto medio entre el "ABS completo" (es decir, que todas las bolas y strikes sean cantadas por una computadora) y la tradición, con un toque de estrategia añadido.

En el sistema de desafío ABS, el árbitro humano detrás del plato canta bolas y strikes, como siempre. Pero la tecnología Hawk-Eye está funcionando en segundo plano, monitoreando la ubicación exacta del pitcheo en relación con la zona de strike del bateador. Esto permite a los jugadores pedir una revisión de una bola o strike cantado que consideren que el árbitro ha fallado. (Hawk-Eye ha proporcionado datos fundamentales para el seguimiento de la pelota, los jugadores y los bates para Statcast desde el 2019.)

¿Cuántos retos recibe cada equipo?

En los encuentros de retos ABS jugados durante la pretemporada del 2025, cada equipo comenzará el juego con dos retos cada uno.

¿Quién puede solicitar un reto?

El bateador, el lanzador o el receptor pueden retar la decisión de un árbitro. Nadie más -- ni siquiera el dirigente -- puede hacerlo.

Los retos deben hacerse inmediatamente después de lo que cante el árbitro, sin asistencia del dugout ni de otros jugadores.

¿Cómo se pide un reto?

El jugador le da una palmada a gorra o casco para avisarle al árbitro que desea retar la decisión.

¿Cómo se revisa la decisión?

La vista de Hawk-Eye se muestra a los asistentes a través de la pantalla de video y a los televidentes en casa por medio de la transmisión.

¿Cuánto tiempo le agrega al juego la revisión?

En la experimentación de las Ligas Menores, en promedio un desafío le agregó 17 segundos de tiempo al juego.

¿Se retienen los retos exitosos?

Sí. Un equipo solo pierde su reto si la decisión del árbitro es confirmada.

Debido a que los retos pueden perderse, es responsabilidad del jugador de juzgar detalladamente al momento de pedir un reto (es decir, no "desperdiciarlo" en una situación de bajo riesgo para que esté disponible para su equipo en una situación apremiante). Entonces, en ese sentido, el sistema de retos ABS agrega estrategia al deporte.

¿Los equipos tienen un desafío adicional en las entradas extra?

No.

¿Cuánto tiempo se probó esto en las Ligas Menores?

El sistema ABS completo se utilizó por primera vez en la Liga Atlántica independiente en el 2019. El sistema de desafíos se utilizó por primera vez en la Liga Estatal de la Florida en el 2022. Durante las temporadas de Triple-A del 2023 y 2024, se probaron tanto el sistema de desafíos como el ABS completo. Para finales del 2024, el sistema ABS completo había sido descartado a favor del sistema de retos.

¿Por qué el sistema de retos y no el ABS completo?

Las pruebas en las Ligas Menores (MiLB) revelaron una clara preferencia entre los aficionados, jugadores, entrenadores y otros miembros del personal por el sistema de retos. El motivo en pocas palabras es que los aficionados y los involucrados en el béisbol todavía desean un elemento humano con los umpires que tenga en cuenta el ambiente del partido. En los compromisos de MiLB con ABS completo, los pasaportes eran más frecuentes, lo que hacía que los juegos se alargaran (y contrarrestaba las mejoras en el ritmo del juego logradas por el cronómetro de pitcheo).

Además, el arte de la presentación de strikes (framing) -- una habilidad que los receptores han estudiado y en muchos casos dominado -- desaparecería con el ABS completo. Este es un cambio que los jugadores generalmente no apoyan.

¿Cuál es el objetivo del experimento en los entrenamientos de primavera?

Determinar si el ABS, en su forma actual, es adecuado para las Grandes Ligas y también identificar cualquier posible cambio para probar durante la temporada de MiLB en el 2025.

¿Se utilizará el sistema de desafíos ABS en la temporada regular?

Al nivel de MLB, no. Esto es estrictamente un experimento de pretemporada.

¿Cómo llegó MLB a permitir dos retos por equipo?

MLB experimentó al nivel de MiLB con tres retos por equipo por partido y dos retos por equipo por partido. Los encuentros con tres retos tuvieron un promedio de 5.8 retos por compromiso, mientras que los choques con dos retos tuvieron un promedio de 3.9 retos por encuentro.

En encuestas a los aficionados de los partidos de Triple-A, el 71% dijo que la cantidad óptima de retos totales por juego es de cuatro o menos. Los compromisos con dos retos cumplieron con este requisito el 62% de las veces, mientras que los juegos con tres retos lo cumplieron con apenas el 30% de las veces.

¿Con cuánta frecuencia tienen éxito los retos?

Veremos cómo se desarrolla en la acción de la Liga de la Toronja y Liga del Cactus, pero en las pruebas de liga menor el año pasado, las decisiones retadas por los jugadores se han cambiado el 51% de las veces.

"En ninguna zona de strike que hemos probado, en ningún formato que hemos probado", señaló Sword, "esa tasa ha superado o ha estado por debajo del 50%, algo bastante interesante debido a que estos son el subconjunto de lanzamientos que son más ´controversiales´ entre los jugadores".

¿Qué juegos de pretemporada contarán con el sistema de desafío ABS?

De los 23 estadios de Entrenamientos de Primavera, 13 están equipados con la tecnología Hawk-Eye.

En la Liga del Cactus en Arizona, está disponible en el Salt River Fields (hogar de los D-backs y Rockies), Camelback Ranch (Dodgers y Medias Blancas), Peoria Sports Complex (Marineros y Padres), Surprise Stadium (Rangers y Reales) y Goodyear Ballpark (Guardianes y Rojos).

En la Liga de la Toronja en la Florida, está disponible en el TD Ballpark (Azulejos), BayCare Ballpark (Filis), George M. Steinbrenner Field (Yankees), Publix Field at Joker Marchant Stadium (Tigres), LECOM Park (Piratas), Hammond Stadium (Mellizos), Clover Park (Mets) y Roger Dean Chevrolet Stadium (Cardenales y Marlins).

¿Cómo se mide la zona de strike del ABS?

Al igual que el plato, tiene 17 pulgadas de ancho. La parte alta de la zona está al 53.5% de la altura del jugador, mientras que la parte baja está al 27% de la altura del jugador. La profundidad de la zona es de 8.5 pulgadas desde la parte delantera y trasera del plato.

¿Cómo se compara esto con la zona del árbitro humano?

La zona que canta el árbitro ha sido generalmente más redondeada y favorece más a los serpentineros, con un máximo del 55.6% en la parte alta y un mínimo del 24.2% en la parte baja.

Como ejemplo del impacto que esto puede tener en una decisión clave, la investigación de MLB encontró que, en cuentas de 2-2, la zona cantada por el árbitro era de 449 pulgadas cuadradas, mientras que la zona ABS era de 443 pulgadas cuadradas.

¿Cómo tiene en cuenta la zona ABS las diferentes alturas de los jugadores?

Para cuando el sistema de retos ABS esté empleado en un juego de pretemporada, se habrá medido las alturas de todos los jugadores de posición en los entrenamientos de primavera: Primero por un equipo de personal independiente de fuerza y acondicionamiento que realiza medidas manuales, luego por representantes del Southwest Research Institute que utilizan un análisis biomecánico para confirmar las medidas manuales y protegerse contra posibles manipulaciones.

Los jugadores son medidos de pie, sin spikes.

¿No podrían los equipos usar la zona de strike de las transmisiones para ayudarles a identificar lanzamientos para retar?

Esa es una inquietud lo suficientemente válida para que MLB también utilice los partidos de la Liga de la Toronja y Liga del Cactus para experimentar con diferentes formas de ilustrar (o no ilustrar) la zona de strike en las transmisiones. Esto incluirá ilustrar el cuadro pero no el punto que indica la localización de la pelota, mostrar el punto que indica el pitcheo pero no ilustrar el cuadro, e ilustrar solamente las esquinas del cuadro en lugar del cuadro completo.