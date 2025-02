¿Qué otros equipos han tenido reglas y restricciones como los Yankees con la barba y el pelo?

Después de cinco décadas de rostros bien afeitados, los Yankees de Nueva York han flexibilizado su política de peinado y aseo. El propietario del club, Hal Steinbrenner, anunció el viernes que la infame y anticuada política de vello facial del equipo ahora dejará espacio para "barbas bien arregladas".

La regla ha estado en vigor desde la década de 1970, cuando George Steinbrenner y el entonces gerente Billy Martin implementaron una política que prohíbe la barba, el pelo largo y las patillas, aunque se permitían los bigotes.

Como resultado, innumerables jugadores se vieron obligados a afeitarse la cara o cortar su flujo. Algunos jugadores incluso se negaron a unirse al equipo si eso significaba sacrificar su apariencia. Ahora eso cambiará, con el nuevo cerrador de los Yankees, Devin Williams, ya aprovechando las reglas relajadas.

Si bien la política de vello facial de las Yankees es una de las más notorias, no es el único equipo que tiene reglas hiperespecíficas sobre apariencia y conducta.

Aquí hay algunos otros equipos, pasados y presentes, que han tenido reglas inusuales.

Política de vello facial de los Rojos de Cincinnati

Los Yankees no fueron el único equipo que impusieron caras bien afeitadas: Los Rojos de Cincinnati también tenían una política de vello facial, introducida en 1967 con la llegada del gerente general Bob Howsam. Cuando Howsam dejó el equipo una década después, la regla se mantuvo en su lugar.

Eso cambió en 1999, con la llegada del jardinero izquierdo Greg Vaughn. Vaughn, que lucía una caba icónica, rompió la política cuando llegó al campamento. Cuando el jardinero le dijo a los Rojos que no quería afeitarse la barba, el propietario de los Rojos, Marge Schott, accedió, poniendo fin efectivamente a la política de larga data.

Vaughn pasó solo una temporada en Cincinnati, pero su barba creó un cambio duradero.

La prohibición de la diadema de las Chicago Bulls

En la década de 2000, las diademas eran cada vez más populares en la NBA. No hizo daño que uno de los mejores jugadores de la liga, un joven LeBron James, fuera conocido por usar una diadema durante su primera temporada con los Cleveland Cavaliers. La tendencia fue para disgusto de ciertos entrenadores, con algunos instituyendo prohibiciones en el casco.

Uno de esos fue el entrenador en jefe de los Chicago Bulls, Scott Skiles, que tenía una estricta política de no diademas durante su mandato de cuatro años en el equipo.

En 2006, esto llevó a enfrentamientos con el gigante Ben Wallace, que había usado una diadema como parte de su look durante sus muchos años con los Detroit Pistons. Skiles sacó a Wallace de un juego dos veces por violar la política durante la temporada 2006-07.

Finalmente, el entrenador cambió de opinión. En 2007, Skiles decidió doblar su regla y dejar que Wallace usara su diadema, con los compañeros de equipo de Wallace respaldando la excepción.

Además de Skiles, se rumoreaba que otros entrenadores, incluido el ex entrenador del Utah Jazz Jerry Sloan y el ex entrenador del Miami Heat (y actual presidente del Heat) Pat Riley, tenían prohibiciones de diademas durante la década de 2000.

Pero toda esa conversación finalmente se desvaneció. En los años posteriores, la NBA se ha relajado significativamente en términos de lo que los jugadores usan durante los juegos. En 2018, la liga permitió a los jugadores usar zapatos de cualquier color después de años de restricciones en las zapatillas de los jugadores en la cancha.

La política de tacos de la MLB

Al igual que la NBA, la MLB mantuvo políticas de uniformes a largo plazo, especialmente cuando se trataba del color de los tacos. Pero en 2018, la liga anuló esas políticas, negociando con la Asociación de Jugadores de la MLB para relajar las restricciones a los zapatos.

Antes del cambio de reglas, los jugadores de la MLB debían usar tacos con un exterior de al menos la mitad del color primario del club. Ese color también tenía que estar distribuido uniformemente, lo que significa que los diseños no estaban permitidos. El estilo de los zapatos también tenía que seguir una forma específica.

En el período previo al cambio de reglas, varios jugadores fueron multados por usar zapatos que no caían en esas restricciones, lo que provocó un rechazo que llevó a la liga a cambiar su política.

En los años transcurridos desde que se levantó la restricción, los jugadores de la MLB se han vuelto creativos con sus tacos, utilizando temas, colores brillantes e ilustraciones para expresarse en el campo.

La prohibición de la sudadera con capucha de los Detroit Pistons

En un ejemplo más actual de una regla inusual, el entrenador en jefe de los Detroit Pistons, J.B. Bickerstaff ha implementado una política de no capuchas para sus jugadores durante la práctica. Las sudaderas con capucha están bien durante la práctica, pero mantener las capuchas abajo no es negociable para Bickerstaff.

Bickerstaff, que está en su primer año como entrenador de los Pistons, puso en marcha la regla como parte de lo que llamó "la última pizca de esa mentalidad de la vieja escuela", según The Athletic. Bickerstaff dijo que es una mentalidad que obtiene de su padre, el ex entrenador de la NBA Bernie Bickerstaff.

"Al crecer con mi padre, no llevas nada en la cabeza durante el partido. No llevas joyas. Practicas cómo juegas", dijo Bickerstaff a The Athletic en octubre.

Los jugadores, por lo que vale, estaban muy de acuerdo con la regla. La estrella de Detroit, Cade Cunningham, lo comparó con la escuela, donde los maestros a menudo piden a los estudiantes que se quiten las capuchas mientras están en clase. "Solo se trata de ser profesional y estar listo para jugar", dijo Cunningham a The Athletic.

La saga 'Fortnite' de los Boston Red Sox

En 2018, cuando el videojuego "Fortnite" explotó en todo Estados Unidos, el juego fue increíblemente popular entre los jugadores de los Boston Red Sox. Fue tan popular, de hecho, que hubo informes de que los Red Sox tuvieron que prohibir el juego de la casa club por completo en 2019.

Algunos informes refutan si hubo una prohibición absoluta del juego. Pero varios jugadores dijeron en ese momento que el juego de Fortnite había llegado al punto de que era "contraproducente" para el producto del equipo en el campo y que tenían que reducir la escala para recuperar el enfoque.

En el momento de la historia, los Medias Rojas tenían 14-17. El equipo terminó la temporada 2019 84-78 y se perdió la postemporada.

Boston no fue el único equipo que tuvo problemas con los videojuegos ese año: los Philadelphia Phillies y los Toronto Blue Jays también tuvieron problemas con el tiempo excesivo de las jugadoras en Fortnite.