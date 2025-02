Video | Scherzer poncha a 4, permite una carrera y no saluda en su debut con Azulejos

Chris Bassitt, de los Azulejos de Toronto, realiza un lanzamiento en el entrenamiento de pretemporada en Dunedin, Florida, el domingo 16 de febrero de 2025, bajo la supervisión de Max Scherzer ( NATHAN DENETTE/THE CANADIAN PRESS VIA AP )

Max Scherzer está emprendiendo el largo camino de regreso.

El pitcher tres veces galardonado con el Cy Young permitió una carrera en dos innings el martes al debutar en esta pretemporada con los Azulejos de Toronto. Mostró algo del fuego que se ha convertido en su característica principal durante su carrera de 18 años.

Scherzer, de 40 años, cedió un triple a Victor Scott II al comenzar el juego, pero se estabilizó. Retiró a sus últimos seis adversarios, ponchando a cuatro con una recta a 92 o 93 mph. Scherzer lanzó 20 strikes en 34 pitcheos.

Después, se negó a entrar en detalles sobre su rendimiento, enfocándose más en simplemente estar en el campo después de haber realizado sólo nueve aperturas con Texas el año pasado debido a varias lesiones. Los Azulejos firmaron con Scherzer un contrato de un año por 15,5 millones de dólares este mes.

"No estoy diciendo que esto sea bueno, malo, esto o aquello", dijo Scherzer, citado por MLB.com. "No. Se trata de salir, marcar una casilla, ejecutar, estar saludable y salir de aquí."

Los Azulejos recibieron una especie de curso intensivo sobre lo que es jugar con Scherzer, quien no intercambió siquiera palmadas con sus compañeros al llegar al dugout al final de ambas entradas que lanzó.

"Nos dimos cuenta sobre la marcha de que no le gusta chocar los cinco al entrar", dijo el manager de los Azulejos, John Schneider.

Cuando se le preguntó si se acercó a Scherzer, Schneider se rio.

"Aprendí de otros que lo intentaron y no obtuvieron respuesta", dijo. "Así que simplemente me quedé en el dugout y continué con mi día."

Los Azulejos se recuperaron en las postrimerías para vencer a San Luis 3-2 y mejorar a 3-0 su foja en la Liga de la Toronja.

