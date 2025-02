Audo Vicente entiende que el proceso de agencia libre es muy largo

Audo Vicente fue el arquitecto de los equipos de los Tigres del Licey que ha llegado a tres series finales de manera consecutiva con dos títulos, en las temporadas 2022-23 y 2023-24, y una derrota en el último pitcheo del séptimo juego en la más reciente edición de nuestro béisbol.

Vicente es un alto ejecutivo de los Marineros de Seattle en el país, y pasó del terreno de juego a la oficina en LIDOM, con mucho éxito.

"Tengo grandes mentores al frente, Moisés Alou, Chilote Llenas, que es uno de los únicos que ha ganado en todas las facetas", expresó Vicente al ser abordado por Luis Tomás Rae Barett sobre su éxito reciente.

Vicente agregó a Fernan Ravelo entre los grandes gerentes en nuestro béisbol, e inclusive dijo que son individuos a los cuales hay que hacerle el saludo militar.

La dualidad de funciones en el béisbol es algo con un alto peso específico según refirió Vicente, pero hizo mucho énfasis en la responsabilidad que implica ser el gerente general de los Tigres del Licey, porque el margen de error es muy bajo en esas funciones.

"Trabajar en la Liga Dominicana es bien difícil, porque todo el mundo quiere ganar", expresó.

Su primer trabajo en LIDOM

El primer trabajo de Vicente en la pelota invernal dominicana fue como pitcher de prácticas para las Estrellas Orientales, gracias a una oportunidad que le dio el técnico macorisano, Luis Natera.

"La dimensión que se le da en LIDOM a un gerente o a un dirigente campeón, no es la que debería de tener", agregó.

Para Audo, trabajar en la pelota dominicano envuelve un gran riesgo profesional, por lo inestable que puede ser el desempeño de tus funciones.

La juventud que se ha incorporado a los trabajos de oficina en la LIDOM es algo que Vicente valora favorablemente, e inclusive hace referencia al hecho de que Gilbert Gómez a sus 32 años de edad se haya convertido en el dirigente más joven en la historia de la pelota dominicana en convertirse campeón de nuestra pelota, bajo su dirección.

El efecto Pujols-Medina

La pelota dominicana se dio el lujo de tener a dos ex grandes jugadores de Grandes Ligas como dirigentes en la temporada recién finalizada, Alberto Pujos con los Leones del Escogido y Yadier Molina con las Águilas Cibaeñas, dirigentes que, por su experiencia en el terreno de juego al más alto nivel, le suben el perfil al técnico en nuestro pasatiempo principal.

Para Vicente, la presencia de estas dos leyendas en nuestra pelota como dirigentes la dan un gran prestigio. "Independientemente de si son tus rivales, no podemos ser mezquinos y no podemos faltarle a la ética, son dos figuras élite del béisbol de Grandes Ligas, que están tratando de trabajar en nuestro béisbol como técnicos empezando desde cero", expresó Vicente.

El gerente azul no se arrepiente de las posiciones que ha tomado de proteger o defender a los jugadores de su equipo, e inclusive de otras franquicias si se presentan situaciones injustas en el camino, ya que él considera que todos son parte del sistema y el negocio que es el béisbol.

Sobre la serie final

"A mí me encanta salir de no favorito", dijo Audo. "Los últimos tres años ha sido así y hemos estado en tres finales, para mí, esta es la más emocionante en la que he estado."

Vicente está consciente de lo importante que fue el enfrentamiento para todo el mundo, "fue una serie en la que, en cada pitcheo, el país entero respiraba profundo, y creo que eso es algo que es digno de admirar de ambos conjuntos."

Vicente valoró el corazón de cada jugador que ha estado en la nómina del Licey durante este periodo de éxito en el terreno de juego.

"Mis palabras fueron las mismas a los tres grupos, váyanse a sus casas y duerman tranquilos", argumentó Vicente que fueron sus palabras para todos los miembros de la organización después de finalizada la serie final, técnicos, jugadores y personal de operaciones, recibieron el mismo mensaje de su mentor.

"El Escogido fue mejor en ese partido", agregó, sobre el resultado final de la serie que le dio la décimo séptima corona al conjunto escarlata.

La temporada muerta

Al momento el conjunto azul, aunque se ha dicho que tiene a la mayoría de sus agentes libres firmados, no han sido revelados de manera oficial, según las palabras de Vicente, el Licey se encuentra en un gran momento en todos los niveles de la organización.

"Nosotros estamos listos para empezar, la temporada mañana mismo, si es posible", expresó.

Vicente alabó el personal que tiene el conjunto azul, para llevar su equipo al terreno de juego para competir en todas las etapas de la temporada.

La agencia libre

El Licey entró al proceso de la agencia libre de este año con 21 peloteros en la lista de agencia libre, y según las palabras de Vicente a Rae Barett, 17 están ya confirmados para continuar en las filas del conjunto.

Según las palabras de Vicente, los jugadores que no se mantengan en las filas azules, no es necesariamente que no hayan llegado a acuerdos económicos con ellos, sino porque le van a dar la oportunidad a talento joven de la organización para ocupar esos puestos.

"Con Génesis estamos hablando, tenemos una conversación", fue la respuesta de Vicente sobre el relevista zurdo de Grandes Ligas, que se ha argumentado no tiene una buena relación con el equipo y estaría saliendo de la organización.

"La parte positiva de la agencia libre, es que un jugador en algún momento, tiene la libertad de decidir, me quiero ir o me quiero quedar, y la decisión final es del jugador, no del equipo", agregó.

A Vicente le preocupa el hecho, de que nadie está pendiente de los entre 80 y 100 peloteros que dejan libres los equipos dominicanos entre el 1ero y el 10 de septiembre de cada año, previo al Draft de Nuevo Ingreso.

Para Vicente, la LIDOM tiene dos procesos de agencia libre, el que se vive en la actualidad con los peloteros élite, y el que arranca cuando se dejan los peloteros en libertad previo a ese proceso.

El destino del pelotero dejado en libertad, es algo que le preocupa a Vicente, porque no hay nada que regule el destino de ese talento.

El tampering

Vicente entiende que el plazo de negociación en la pelota invernal dominicana es muy largo, y entiende que se debe copiar el modelo que se utiliza en las Grandes Ligas, que va de 48 a 72 horas, algo que dista mucho del mes que aplica en LIDOM.

"Eso no funciona en ninguna parte de Latinoamérica", expresó Vicente sobre la reglamentación de la agencia libre en nuestro béisbol.

"Nadie va a respetar eso, a mí me pasó el primer año, yo lo digo con toda sinceridad", argumentó, haciendo referencia que el primer año manejo el proceso bajo las reglas para evitar problemas a su persona e institucionales.

"Yo tenía jugadores recibiendo ofertas de contrato preparándonos para ir a la Serie del Caribe", dijo. Ya que los mismos peloteros le revelaron a la organización la situación que estaban viviendo.

Vicente entiende que hay cosas que se tienen que regular, como el tiempo de negociación, si el jugador negocia con su equipo o tiene un acuerdo, ya no es un agente libre, hay que sacarlos de esa lista.

Audo entiende que el proceso debe ser más diáfano y transparente, "eso de 30 días para mí, no funciona".

Vicente entiende que, si el pelotero tiene un acuerdo con su equipo, y se involucra otro equipo de la liga que no está autorizado a negociar con el jugador, deben venir penalizaciones y sanciones, si se puede demostrar.

No hay peloteros sobre pagados

"En ningún deporte del mundo, no hay atletas sobre pagados", dijo Audo.

Los peloteros y los técnicos ponen su precio, y si el equipo lo paga ese es su valor, argumenta Vicente, pero a la vez entiende que en algún momento hay que poner algún tipo de control porque los valores están creciendo exponencialmente.

"Si esto sigue en este ascensor disparado, va a llegar un momento que no sea sostenible", agregó.

Buscarán jugadores

El Licey estará buscando jugadores en el mercado de la agencia libre a partir del próximo 15 de marzo, que es cuando se abre el proceso de negociación con los jugadores de otros conjuntos.

"Vamos a tratar de conseguir un par de piezas", expresó.

El draft de reingreso

El draft de reingrego es considerado como una pieza importante por Vicente, pese a que entiende que hay opiniones encontradas al respecto.

"Los jugadores que tienen los equipos de LIDOM, son prestados de MLB en su mayoría", dijo.

Las gerencias de las organizaciones de Grandes Ligas tienen la potestad de solicitar que un pelotero del sistema deje de jugar en cualquier momento y eso le cambia el plan de trabajo a los conjuntos dominicanos.

"De la única manera que podemos mantener el tope de la liga, es que los equipos que quedan eliminados te suplan a ti", dijo Vicente, ya que todas las ligas de la Confederación del Caribe tienen el mismo sistema de reingreso.