Erick Almonte; "La agencia libre trajo equilibrio salarial a la Lidom"

Los dos premios al MVP que Erick Almonte ganó en Lidom y el número 13 retirado que cuelga en el estadio Julián Javier son huellas que le aseguran espacio por la eternidad en la bibliografía del circuito. La otra es ser la cabeza del gremio que consiguió la inclusión de la agencia libre, una conquista que el líder sindical defiende a capa y espada, no importa donde se encuentre.

"¿Qué la agencia libre es insostenible? Estoy totalmente de acuerdo en que eso es mentira. Eso solo ha salido de un equipo y de dos personas", dice Almonte desde Jupiter, Florida, donde trabaja como coach de bateo del equipo de novatos de los Cardenales.

Si bien el equipo más incisivo ha sido el Licey en palabras de su presidente y gerente general, también Luis Urueta, mientras fungía como jefe de operaciones de los Gigantes, afirmaba, en público, que la estructura puede crear un desequilibrio competitivo.

"Te darás cuentas en los próximos días que ellos (Licey) gastaron dinero en peloteros nuevos. Conocemos los números, contratamos una empresa que nos da soporte, manejamos todos los contratos de los jugadores, sabemos cuánto gastan los equipos en nómina. Se queda muy corto lo que gastan en nómina con relación a lo que han dicho en público que ingresan", dice Almonte, al frente de la Fenapepro desde enero de 2019.

Mejoras y desafíos

El expelotero estima que los salarios de los jugadores han subido entre un 60 % y 70 % desde que entró en vigencia el sistema (2023), pero entiende que esto no atenta contra la estabilidad económica de la Lidom.

"Creemos que hay techo para mejorar. La muestra es que cada vez que contratan a un pelotero de calidad importado le pagan todo el dinero del mundo. Lo que pasa es que ahora con la agencia libre todo se ha nivelado, la balanza se ha puesto igual y los muchachos nuestros están ganando igual que los importados", explicó.

Almonte reconoció que el sistema tiene espacio para mejorar de cara al acuerdo laboral que debe entrar en vigencia para 2026 y que se aprestan a comenzar las negociaciones.

"En un 100 % ha habido tampering (conversaciones de equipos interesados en un jugador todavía bajo contrato) los tres años. Los seis equipos están haciendo lo mismo. No es que uno sí y otro no, son todos. Nosotros por lo que velamos es por los jugadores, por los equipos debe hacerlo la liga para que no se haga eso. Quienes se comunican con los jugadores son los gerentes y la gente de operaciones de los equipos, es la liga que tiene que buscar la solución", dijo Almonte.

Explicó que desde el primer año que ocurrió se sentaron con Vitelio Mejía (presidente de Lidom) y les comunicaron que el mes que transcurre para negociar es demasiado largo para tener este plazo.

"El mismo lo admite. Pero van tres años y no se ha hecho nada, ya está en la liga quitar el plazo del mes, puede ser una semana, 10 días. No se ha vuelto a hablar después del primer año", dijo Almonte.