República Dominicana retira el número 27 de sus selecciones en honor a Marichal

La Federación Dominicana de Béisbol (Fedobe) anunció el retiro del número 27 que utilizó en las Grandes Ligas Juan Marichal, el primer quisqueyano en llegar al Salón de la Fama de Cooperstown.

El anuncio fue realizado por Juan Núñez Nepomuceno, presidente de la Fedobe, y Nelson Cruz, gerente general del equipo nacional que irá al Clásico Mundial de 2026. Enrique Rojas, en ESPN, fue el primero en reportarlo.

En lo adelante, el número 27 no estará disponible en ningún equipo dominicano, incluyendo el que participa en el Clásico Mundial de Béisbol.

"Juan Marichal es el dominicano más grande del béisbol. Retirar su número de por vida es un homenaje eterno", dijo Núñez.

"Esta noticia me hace sentir sumamente orgulloso", dijo Marichal. "Estoy feliz y contento por saber que el número 27 será retirado de todo el béisbol dominicano", agregó.

Marichal, que cuenta con 87 años de edad, participó en 16 temporadas en el béisbol de las Grandes Ligas, la gran mayoría con los Gigantes de San Francisco, ganó 243 encuentros, tuvo una efectividad de 2.89 y completó 244 de sus 457 aperturas.

"El Dandy", que lanzó entre 1960 y 1975, abrió las puerta al templo de los inmortales a los dominicanos en la ceremonia de 1983.

"Lo he dicho varias veces, pero para quien no lo sabe lo repetiré. Cuando los Giants me presentaron los números que estaban disponibles en 1960 y vi que estaba libre el 27, que es el día de la independencia, no dudé en tomarlo", dijo Marichal.

"Fue amor a primera vista y pienso que me fue muy bien usando el número 27", agregó.

Marichal le entregó a Juan Soto, de los Mets de Nueva York, el "Premio Juan Marichal" como jugador dominicano más destacado en las Grandes Ligas del año pasado.