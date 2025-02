En una conversación que fue captada a la llegada de David Ortiz y Rafael Devers al campo de entrenamientos de los Medias Rojas en Fort Myers, Florida, este viernes, el Big Papi expresó su molestia con el equipo por la forma en cómo se ha manejado la idea de mover al antesalista de su posición y colocarlo como bateador designado.

En el audio, se escucha al inmortal y al nativo de Samaná afrontar el tema de la llegada de Alex Bregman, así como con la actitud del equipo con las firmas de agentes libres.

Aunque el fragmento de la conversación no se escucha con claridad de principio a fin, se le oye decir a Ortiz: "ellos dejan todo para último, ese es el problema", lo que sería una expresión de inconformidad hacia la forma de cómo la organización se maneja en algunos aspectos del mundo de las Grandes Ligas.

A continuación se presenta un extracto de la conversación entre Ortiz y Devers:

Devers: "derecho".

Ortiz: "C***, yo no entiendo esta m****** vaina".

Devers: "¿Y vienen a forzar conmigo?".

Ortiz: "Yo no entiendo".

Devers: "Y me dijeron, nosotros le ofrecimos 700 a esos tigueres, ¿cabrón? Si le ofrecieron 700... ah no que la defensa de ellos, que ésto y que lo otro... y yo dije: 'okey'". (Bajó la cabeza).

Ortiz: "No no, ellos dejan todo para último... ellos dejan todo para último ese es el problema, por ahora".

Ortiz: "Tú.... (le hace una seña a Devers con la mano)... "olvídate de todo".

Boston acaba de firmar al infielder Alex Bregman por tres años y 120 millones de dólares, algo que de inmediato trajo una reacción de parte de Devers quien el pasado 15 de febrero, tan pronto se enteró de la contratación de Bregman dijo "No sé, mi posición es la tercera base, no sé cuáles son los planes,y cualquier cosa que pase de aquí en adelante, no lo sé. Yo juego tercera base".

La situación ha sido la comidilla de los entrenamientos del equipo que ya señaló el día 5 de marzo como el debut para Devers.

Boston estuvo dentro de los equipos que pretendían contratar los servicios del dominicano Juan Soto, y ofrecieron 700 millones por 15 años, antes de que el toletero quisqueyano aceptara la oferta final de los Mets por el mismo tiempo y 765 millones.

Ortiz, además de haber ganado tres títulos de Serie de Mundial, es una figura emblemática de la franquicia y en la actualidad se desenvuelve como embajador del equipo.