Los Yankees pasan por susto por lesión del Novato del año de Luis Gil

El novato del año se dirige a una resonancia magnética.

Luis Gil tuvo que interrumpir su sesión de bullpen el viernes después de experimentar rigidez cerca de su hombro derecho, dijo el mánager Aaron Boone.

El actual Novato del Año de la Liga Americana estaba programado para una resonancia magnética este sábado para averiguar qué le pasa, pero hasta entonces, una nube oscura se cernía sobre los Yankees, reporta el New York Post.

"Simplemente se sentía tenso y no podía realmente dejarlo ir", dijo Boone al New York Post antes de que los Yankees recibieran a los Blue Jays en el Steinbrenner Field. "Ojalá no sea algo demasiado serio, pero también se siente como algo que nos va a costar algo de tiempo".

Gil superó con creces su récord personal anterior en entradas lanzadas la temporada pasada (después de totalizar 29 ²/3 entradas en los dos años anteriores combinados debido a la cirugía Tommy John) y lanzó 151 ²/3 entradas con una efectividad de 3.50 mientras emergía como una parte integral de la rotación de los Yankees.

"Cuando un lanzador detiene su bullpen, eso es preocupante", dijo Boone. "Pero tampoco quiero adelantarme demasiado. Veremos lo que tenemos. Pero cada vez que se retiran de un bullpen un par de lanzamientos después, eso es preocupante".

La lesión de Gil abre la puerta para que Marcus Stroman haga la rotación en lugar de ser el hombre extraño, ya que se proyectaba que entraría al campamento.

El veterano lanzador derecho, a quien los Yankees habían tratado de canjear esta temporada baja, insistió en que era un abridor (y no lanzaría desde el bullpen) al presentarse al campamento, algo que los Yankees dijeron que no les preocupaba porque la situación se resolvería sola.

Solo dos semanas después, es casi seguro que así ha sido.

El jugador de 26 años dijo antes en el campamento que mantuvo su régimen de lanzamientos de temporada baja igual a pesar de la pesada carga de trabajo de la temporada pasada, con la esperanza de que lo ayudara a replicar su éxito.

En esta época el año pasado, Gil fue uno de los primeros cortes en el campamento de Grandes Ligas, ya que los Yankees querían que se concentrara en desarrollarse sin ninguna expectativa en el campamento de Ligas Menores.

Pero una vez que Cole quedó fuera de juego por una inflamación del nervio del codo, Gil derribó la puerta con un campamento fuerte y ganó el quinto puesto de abridor.

Estuvo excelente en los primeros meses de la temporada, más que ayudar a los Yankees a sobrevivir la ausencia de Cole.

La única lesión con la que lidió Gil la temporada pasada fue una distensión en la espalda baja en agosto, que le costó dos semanas, aunque los Yankees esencialmente la usaron como un respiro antes de que se dirigiera a la recta final.