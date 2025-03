Caminero conecta dos cuadrangulares ante los Mellizos

Junior Caminero conectó dos cuadrangulares y empujó cuatro carreras en el partido de los Rays de Tampa ante los Mellizos de Minnesota celebrado en el Fort Myers.

Caminero empujó cuatro de las cinco carreras anotadas por los Rays, en el encuentro que terminó a cinco carreras por bando. Con su actuación del domingo, el antesalista dominicano llegó a tres vuelacercas y ocho carreras empujadas en los partidos de Liga de la Toronja.

La línea ofensiva de Caminero luego de su actuación de 3-2 y dos carreras anotadas de este domingo, es .286/.375/1.071, aparte de los tres cuadrangulares ha conectado un triple.

"Tiene un poder especial, lo hemos visto, ha estado en una gran corrida desde la liga de invierno, las prácticas de bateo en vivo y demás trabajos", dijo el dirigente del conjunto Kevin Cash luego del encuentro sobre Caminero.

"Yo le doy donde venga la bola, solo me concentro en darle a la pelota, claro que me gusta halar la pelota, pero solo me concentro en darle a la pelota donde venga", dijo Caminero luego del partido.