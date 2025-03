¿Cabía Ozuna en el equipo dominicano del Clásico 2017? ¿Cabe para 2026?

"No cabe en el equipo", "ruede", "no hace falta", "lo hace para que lo llamen", "hay que ser humilde" y hasta "ya tenemos al recoge bates". Fueron las reacciones más comunes entre cerca de 800 comentarios que generó el post de Diario Libre en Instagram que informaba sobre el no de Marcell Ozuna al Clásico Mundial de Béisbol de 2026.

En Grandes Ligas, un bateador con 79 cuadrangulares, 204 remolcadas y OPS de .905 en las últimas dos temporadas, que viene de llegar cuarto en las votaciones al MVP de la Liga Nacional e ir al Juego de Estrellas último cuesta sobre los 25 millones de dólares por curso según Spotrac y es titular hasta en un candidato a la Serie Mundial como los Bravos.

Pero a Ozuna, condenado a aparecer en la alineación como bateador designado desde 2020, le cuesta encajar en una potencial escuadra donde sería tan alta la disponibilidad de talento similar al suyo, con la ventaja sobre él que también pueden jugar defensa.

A un año de presentar su primer line-up, Albert Pujols tendrá que emplearse a fondo para convencer de sacrificios para mover a esa posición (BD) a nombres como Rafael Devers, Manny Machado y José Ramírez, con Junior Caminero amenazando con entrar en la conversación... y las opciones siguen abiertas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/05/jardineros-2016-86a919fd.png

No será la única posición en la que definir a un jugador sembrado resulta ser un dolor de cabeza para la gerencia y el cuerpo técnico en un país que coloca sobre los 150 jugadores en la MLB cada temporada.

Viene de 2017

Sin embargo, Ozuna, que tendrá 35 años para 2026, parece estar consciente de sus limitadas opciones y lo dice previo a una campaña donde busca asegurar el que puede ser uno de sus últimos contratos. En 2023 ganó el premio Juan Marichal al mejor dominicano en la MLB.

Su "no" rotundo, "que ni que se lo pida Juan Marichal, Albert Pujols, ni siquiera Dios" cambiaría tiene su origen en una frustración que tuvo hace ocho años.

En 2016, con el uniforme de los Marlins, el entonces jardinero tenía 25 años y agotó una campaña que lo llevó por primera vez al All Star y se entrenó a fondo con el capitán del equipo, Robinson Canó, con el fin de ser incluido en la novena que buscaría defender la corona. Entendía que sus opciones eran altas.

Sin embargo, la gerencia que encabezaba Moisés Alou no lo incluyó. Entonces llevó como jardineros a José Bautista, Starling Marte, Nelson Cruz, Gregory Polanco y Mel Rojas Jr., este último sin nunca haber jugador en la MLB, pero quien fue parte del equipo campeón de 2013 y que ese invierno se coronó con el Licey.

Adrián Beltré hizo de bateador designado, llegando de una campaña donde despachó 32 pelotas fuera del parque y produjo 104 anotaciones.

¿Tiene razón Ozuna?

Medido por lo que hicieron esos jardineros en la temporada 2016 (referencia más fresca para evaluar), los outfielders que inscribió Alou tuvieron una campaña ligeramente superior a la de Ozuna con el bate y eran superior con el guante, aunque Cruz fue el único que sacó gran ventaja con el madero.

En ese torneo, Dominicana quedó eliminada en la segunda ronda donde quedó con 1-2 tras perder de Puerto Rico (3-1), ganar a Venezuela (3-0) y caer ante los Estados Unidos (6-3).

"Cuando yo quería ir hice todas las gestiones para poder ir y no fui elegido para ir al Clásico cuando yo pensé que merecía estar ahí. Pero no me invitaron y dije, ´Ah, ¡no me invitaron!´, entonces, tuve la mejor temporada (2017), una de las mejores temporadas de mi carrera y de ahí dije yo, ´el Clásico no me hace ser mejor de lo que yo soy", dijo Ozuna a Diamante 23, un programa deportivo que se transmite desde Florida a través de las redes sociales.