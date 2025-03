Albert Pujols da forma al cuerpo técnico, pero no suelta pistas del perfil del roster

Albert Pujols ya tiene el cuerpo técnico que le acompañará en el Clásico Mundial de Béisbol a disputarse justo dentro de un año. De lo que ni el dirigente, ni el gerente quieren soltar pistas es de las características que tendría el equipo con el que tienen como objetivo único conseguir la segunda corona del torneo.

A Pujols lo acompañarán como asistentes de banca Plácido Polanco y Gilbert Gómez, el coach de primera será Héctor Borg y Tony Díaz en de tercera; como coach de bateo estará Fernando Tatis padre, quien será asistido por Jorge Mejía y René Rojas será el coordinador. Welington Cepeda será el coach de pitcheo con Joel Peralta de asistente y José Canó como coach de bullpen.

Una lista que el recién campeón de Lidom y Serie del Caribe quiere ampliar hasta 12, para lo que ha llamado al comisionado Rob Manfred y de quien espera una respuesta. ¿Sammy Sosa? Pujols no lo descartó, de hecho dijo que sería un privilegio tenerlo, aunque dejó claro que abundan los candidatos para esas otras dos plazas.

Pujols hizo el anuncio este miércoles, en una videoconferencia, desde Arizona. También participaron Cruz, así como los miembros del comité de trabajo que integran Pedro Martínez, David Ortiz, Adrián Beltré y Edwin Encarnación.

Perfil del plantel

"Es prematuro para anunciar el perfil del equipo, tenemos tiempo", dijo Pujols. "Será difícil por el talento que tenemos, podemos armar hasta cuatro equipos para competir, pero al final tenemos que armar un roster y muchos se quedarán afuera, el trabajo ahora es armar ese roster y poner el mejor equipo que nos ayudará a ganar el Clásico. Es una temporada muy larga para muchos de estos muchachos y tirar idea ahora con los muchachos que nos puedan ayudar no sería lo mejor".

Con el estratega coincidió Cruz, quien sostuvo que, si bien lleva meses dando forma a un posible plantel, está consciente de que este año esos borradores pueden sufrir cambios. Explicó que ya habló con Austin Wells, receptor de los Yankees, y Mark Vientos, infielder de los Mets, quienes le mostraron su interés en formar parte del plantel.

Comunicación y dejar saber a cada jugador cuál será su rol parece que fue la gran lección que Cruz aprendió en la edición de 2023 cuando se estrenó como gerente. Y es lo que repite como clave para dar forma a la plantilla, una de las razones por las que integró a los cinco inmortales dominicanos al cuerpo de trabajo y a otros veteranos.

"Pasé por eso con el Escogido, tratar de darle el chance a cada jugador y definirle su rol. Cuando te comunicas y sabes el rol ellos se abren y entienden. Esa es la responsabilidad y estamos con un solo objetivo que es ganar el Clásico de 2026", confesó Pujols.

El caso Marcell Ozuna

Cruz dejó las puertas abiertas a que Marcell Ozuna cambie de opinión en torno a su rechazo de estar con el conjunto y confesó que es el primer jugador que dice no al evento, un trabajo de acercamiento que comenzó durante la Serie Mundial pasada.

"Lamentamos que Ozuna haya tomado esa posición y esperamos a que cambie de opinión. Es un buen muchacho, pero respetamos su opinión", explicó Cruz.

Sin definir con el Escogido

Pujols explicó que de momento no ha tomado la decisión sobre si regresará a dirigir a los Leones la próxima temporada otoño-invernal. Explicó que tiene una serie de compromisos en su agenda y que se tomará un tiempo para ver cómo se cotejan. "Ahora mismo el enfoque es preparar a los muchachos para el Clásico, no he tomado la decisión con el Escogido, lo consultaré con mi esposa (Nicole Fernández). Hubo muchos sacrificios, no tuve la oportunidad de ver a mis hijos por casi cuatro meses. Cuando tomas un equipo son cosas que no las ve hasta que está envuelto con el equipo. No he visto a los hijos en cuatro meses. Ahora mi enfoque es este compromiso para preparar a los muchachos para el Clásico".