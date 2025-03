Un niño que firmaría en 2030 "amarró" por US$5 millones

Mientras desde el sindicato de peloteros de la MLB ya afilan las espadas de cara a su pleito con los dueños en las negociaciones de 2026 y adelantaron a Diario Libre que rechazarán el draft internacional, los equipos ya cierran preacuerdos con niños dominicanos que estarán disponibles para firmar en 2029 y hasta 2030.

El más reciente es un "fenómeno" nacido en 2013, que mostró un poder "descomunal" antes de cumplir los 10 años que sus padres llegaron a pedir hasta 300 mil dólares para ceder un porcentaje del bono de firma al entrenador que se hiciera responsable.

Un riesgo que nadie se quiso correr y se terminó acordando, el año pasado, por unos 70 mil dólares la cesión de entre el 40 y 50 %. Pero la apuesta proyecta rendir frutos al preparador que hizo la inversión, ya que el niño habría "apalabreado" ya ser reclutado por un equipo de la Liga Americana por cinco millones de dólares en enero de 2030, confirmaron fuentes a Diario Libre.

Se trata de un niño que cumplirá 12 años este 2025 y ya está concentrado en un programa que opera en Boca Chica, cerca de donde está instalada la academia del club con el que se habría cerrado el acuerdo.

A principio del pasado mes de febrero otro equipo también de la Liga Americana dio su "palabra de gallero" al entrenador y la familia de un adolescente que firmará en 2029 y desde ya proyecta llevarse uno de los bonos más alto.

Se trata de un niño por el cual el técnico que lo prepara tuvo que desembolsar al padre de este 80 mil dólares en 2023 y comenzar el trabajo de preparación y el mercadeo.

Dos años más tarde ya hay un acuerdo por un bono en el umbral de los 4 millones de dólares.

Esa estrategia de los equipos los deja con escaso dinero para firmar a jugadores que se desarrollan más tarde.

Estos acuerdos quedarían anulados en caso de que Grandes Ligas logre convencer al sindicato de peloteros (MLBPA) en el próximo acuerdo de trabajo de la instauración de un sorteo internacional.

¿Habrá draft?

Desde la Major League Baseball no descartan un acuerdo y albergan cierto optimismo. Fuentes consultadas por DL cercana a las negociaciones y que pidieron no revelar sus nombres indicaron que mantienen viva la esperanza de un cambio, ya que en la última negociación (2022) la unión de jugadores sometió una propuesta de draft, lo que no había hecho antes.

Desde la MLB ven con preocupación el hecho de que el sistema actual con los preacuerdos se estimula al abandono escolar temprano o a la reducción del tiempo en aulas de los niños, que en la última década comenzaron a ingresar a los "programas" hasta con 10 años cuando lo común era que se integraran entre los 12 y 13 años.

Pero otro gráfico que preocupa a la liga es el número de jugadores de entre 15 y 17 años que se está quedando sin firmar o que recibe una porción muy baja del pastel, debido a los compromisos temprano que hacen los equipos.

Apenas el 20 % de la inversión internacional estaría llegando a la Gran Carpa cuando los que son reclutados en el sorteo aficionado de Estados Unidos roza el 70 %, dijo la fuente.

La semana pasada, la MLB montó en el estadio Quisqueya el International Showcase, una exhibición de talentos de tres días con jugadores de posición que pueden firmar a partir de 2026 y lanzadores desde este 2025. La liga lo hace desde 2012, pero el grueso que va allí es de jugadores que todavía no tiene "apalabreo".

Lo que dijo Clark

En enero pasado, Tony Clark, líder del MLBPA, dijo a Diario Libre que Dominicana no necesita un draft, pero no cerró las puertas.

"Veremos qué sucede cuando nos sentemos a negociar. Pero creemos que muchas de los desafíos y las oportunidades que son importantes para los jugadores en la República Dominicana, no necesitan de un draft", dijo Clark.