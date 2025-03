El Escogido sigue añadiendo piezas, y ahora suma a Víctor Robles

El veloz jardinero Víctor Robles, y un pick correspondiente a la sexta ronda del Sorteo de Novatos 2025, son las dos nuevas piezas que han adquirido los campeones nacionales y del Caribe, Leones del Escogido.

La adquisición se dio vía cambio con los Toros del Este, quienes recibieron al infielder Marco Luciano.

¡BIENVENIDO ROBLES! Recibimos vía cambio al jardinero Víctor Robles y un pick de sexta ronda del Draft 2025 desde los Toros, quienes reciben al infielder Marco Luciano. Todos los detalles en https://t.co/jYZYUCYB1w. pic.twitter.com/JXsSuBQJ6p — (@EscogidoBBClub) March 9, 2025

Este es el segundo cambio que involucra a los Leones, ya que el pasado 19 de febrero consiguieron desde las Águilas Cibaeñas a Alexander Canario (OF) y a José Daniel Devers (IF), enviando al equipo mamey a Steward Berroa (OF) y a Robert Corniel (PD).

En 607 partidos con los Nacionales de Washington y los Marineros de Seattle, Victor Robles acciona en las Grandes Ligas desde el 2017, y tiene un promedio de por vida de .247, con 35 cuadrangulares, 182 empujadas, 254 anotadas y 98 dobles.

Además el patrullero de 27 años se ha robado 100 bases en su carrera en MLB, de las cuales 34 fueron el año pasado en 91 con los Marineros de Seattle.

Sus números en la liga dominicana se han registrado en 62 partidos, que incluyen cuatro jonrones, 15 vueltas remitidas al plato, 15 estafas, promedio de bateo de .241 y 35 anotadas.

Le damos la bienvenida a Marco Luciano adquirido vía cambio desde Leones del Escogido por el OF Victor Robles. pic.twitter.com/0AbwstW33A — Toros Del Este (@TorosdelEste) March 9, 2025

Mientras que Luciano debutó en la Lidom en 2022-23 con las Estrellas Orientales, y su último año en el circuito fue en el 2023-24, participando en 18 juegos con el Escogido, y en 49 turnos ligó ocho hits, un jonrón, ocho anotadas y cuatro empujadas.