El lanzador Grayson Rodriguez podría perderse hasta 10 días con Orioles por inflamación en el codo

Grayson Rodriguez, lanzador diestro de Baltimore, presenta inflamación en su codo de lanzar y estará fuera de acción por hasta diez días.

El mánager Brandon Hyde dijo a los reporteros el domingo que Rodriguez recibió una inyección de cortisona y que reanudará un programa de lanzamientos entre siete a 10 días. Hyde había descartado a Rodriguez para el inicio de la temporada debido a molestias en su codo a principios de esta semana.

"Está teniendo algunas molestias en la parte posterior de su codo, así que todavía estamos obteniendo múltiples opiniones", comentó Hyde a los reporteros. "No es un problema de ligamentos, así que no estamos preocupados por eso, pero resultará en un tiempo perdido. Estamos obteniendo los resultados, estamos hablando con varias personas sobre cuál es el tratamiento, etc., en este momento. No estamos seguros del cronograma".

Rodriguez, de 25 años, tuvo un récord de 13-4 con una efectividad de 3.86 y 130 ponches en 20 aperturas para los Orioles la temporada pasada.

Baltimore abrirá la campaña en Toronto el 27 de marzo.