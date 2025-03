Rafael Devers entra en razón y se declara dispuesto a jugar como bateador designado

Rafael Devers ha replanteado su postura sobre la posibilidad de pasar a la posición de bateador designado para dar paso al agente libre Alex Bregman, quien se ha incorporado al equipo, para jugar en tercera base.

Devers indicó que conversó hace dos o tres semanas con el director de béisbol Craig Breslow y el mánager Alex Cora sobre la situación.

"Ya hablamos y estoy dispuesto a hacer lo que me pidan", declaró Devers el jueves. "Estoy aquí para ayudar. Ya he hablado con ellos sobre eso y saben cuál es mi postura, pero simplemente estoy listo para jugar".

Los comentarios contrastaron marcadamente con lo que Devers dijo en su primera conferencia de prensa de los entrenamientos de primavera el 17 de febrero, el día del primer entrenamiento con el equipo completo.

"La tercera base es mi posición", dijo Devers ese día. "Es lo que he jugado. No sé cuáles son sus planes. Sé que conversamos". Dejé claro cuáles eran mis deseos y qué pasará a partir de ahora, no lo sé.

¿Cómo se sentirá Devers si Cora lo coloca como bateador designado para el Día Inaugural el 27 de marzo en Texas?

"Bien", dijo Devers. "Al final, no es mi decisión. No soy yo quien manda aquí. Así que me siento bien. Saldré y haré lo que tenga que hacer".

¿Le ha informado ya el equipo a Devers si lo cambiarán a bateador designado?

"Hablé con ellos", dijo Devers. "No voy a compartir lo que hablamos aquí, solo porque me haría parecer... son conversaciones privadas. Les conté todo desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, y ellos lo saben".

Para añadir otra subtrama a lo que ya ha sido una gran noticia para los Medias Rojas, Devers aún no ha jugado un partido de la Liga de la Toronja. Su debut se ha pospuesto varias veces después de que le dijera a Cora que necesitaba más tiempo para perfeccionar su mecánica y ritmo en el plato.

El plan más reciente es que Devers abra el partido del sábado en casa contra los Bravos como bateador designado.

"Sí, ese es el plan", dijo Devers. "Veremos cómo me siento mañana. Pero sí, ese es el plan".

En los últimos días, Devers ha tenido un trabajo invaluable enfrentando a los abridores de los Medias Rojas Garrett Crochet y Walker Buehler en juegos de simulación, contra este último conectó un jonrón imponente al jardín central el jueves.

Devers pasó la mayor parte del invierno fortaleciendo sus hombros, lo cual le molestó el año pasado y limitó su producción en la recta final.

Le preguntaron por qué no quería jugar en los partidos anteriores en el campamento.

"Sí, es solo mi decisión", dijo Devers. "Mis hombros están bien. Están bien. Fue solo mi decisión tomarme un poco más de tiempo para recuperarme". No había cogido un bate desde el final de la temporada pasada hasta que llegué aquí en enero, así que sentí que necesitaba un poco de tiempo extra.

Devers se opuso a la percepción de que no está al cien por cien.

"Sí, la verdad es que no sé por qué se ha hablado tanto de mis hombros. Desde el primer día aquí en el campamento, he estado diciendo que mis hombros están bien, y lo están ahora mismo", dijo Devers.

"Así que no sé por qué se han corrido los rumores de que mis hombros están mal, pero ahora mismo están bien". No dejó dudas sobre su disponibilidad para el inicio de la temporada.

"Definitivamente me siento muy feliz, muy afortunado de estar en otra alineación del Día Inaugural y, sí, espero estar ahí", dijo Devers.

Mientras tanto, Bregman ha sido utilizado exclusivamente en la tercera base en los entrenamientos de primavera, lo que parece una clara señal de que no pasará a la segunda base, como se mencionó en ocasiones. ¿Qué opina Devers al respecto?

"Solo quiero ayudar al equipo a ganar", dijo Devers. "Al final, sea cual sea la posición en la que juegue, siempre tomo estas cosas como una competencia y como una forma de mejorar. Así lo veo: estoy listo para ayudar al equipo a ganar".

Devers se sintió afectado por algunas de las críticas que recibió por su sincero discurso inaugural del campamento.

"Para mí, ha sido un poco triste que me hayan presentado como alguien malo para la organización o que no lo es", dijo Devers. "Pero he madurado mucho durante esto y estoy listo para seguir adelante".

¿Y qué pueden esperar los aficionados de él esta temporada?

"Pueden esperar un mejor año que el del año pasado", dijo Devers. "Pueden esperar mucho de este equipo en general. Creo que los aficionados pueden esperar que compitamos por una Serie Mundial este año".