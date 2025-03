Carlos Gómez asegura que las Águilas superaron la oferta de las Estrellas por Enny Romero

Carlos Gómez no se contuvo a las declaraciones de Enny Romero donde anunciaba que se iba a las Estrellas porque el equipo verde le hizo la mejor oferta.

Desde Japón, donde se encuentra en sus funciones dentro del sindicato de peloteros de la MLB, tomó su móvil e hizo un video en vivo en su cuenta de Instagram que dejó colgado.

Allí desmintió que la oferta de hasta 35 mil dólares que Romero le dijo a Yancen Pujols aceptó de las Estrellas fue la más alta que recibió en el mercado de agencia libre de la Lidom tras el final de la campaña 2024-2025 donde fue elegido Lanzador del Año.

Gómez dijo que tan pronto Ángel Ovalles renunció a la función de gerente general del conjunto amarillo él asumió ese rol hasta tanto se nombrara un sustituto. En la actualidad es parte del equipo de operaciones de béisbol.

Explicó que la prioridad que le asignó la Junta Directiva fue retener a Romero y Aderlin Rodríguez, elegido Jugador Más Valioso y a quien firmaron.

Gómez informó que a Romero se le ofreció pagarle sobre los 40 mil dólares mensuales e incluso se le dijo que se le igualaría cualquier oferta superior.

Sin embargo, explicó que el zurdo siempre insistió en tantear el mercado y presentó excusas sobre situaciones personales, las cuales él respeta, aunque no quiso entrar en detalles.

Gómez dijo que desde inició su intención fue retener al lanzador, al que le comenzó con una oferta que doblaba su salario del curso pasado, donde tuvo foja de 6-1 en 51 entradas con efectividad de 1.24.

"La conversación última con Romero la razón que me explicó (firmó con las Estrellas) fue por razones personales y familiares", dijo Gómez. "Me indigna y veo a un pelotero que siempre se le puso prioridad y él siempre mantuvo que quería ver el mercado. Ver que no le ofrecimos ni 35 mil (dólares) es una falta de respeto, ética y profesionalidad que nos pone en contra del fanático".

El exjardinero indicó que quiso salir al frente a las palabras de Romero para que la fanaticada aguilucha no crea que desde la gerencia no se hace el mayor esfuerzo para armar un plantel competitivo de cara al próximo torneo otoño-invernal.

Indicó que el club también hizo ofertas a Esmil Rogers, Neftalí Feliz y Fernando Abad, aunque no ahondó en si alguno de ellos las aceptó.