Enny Romero se va a las Estrellas "por mejor oferta"; Carlos Gómez dice que Águilas ofrecieron más

Las Estrellas Orientales no lo han anunciado, pero Enny Romero ya lo hizo. Se vestirá de verde para el próximo torneo invernal y lo hará con un salario que supera los dos millones de pesos por mes.

Así lo dijo el zurdo a Yancen Pujols, quien lo entrevistó en Scottsdale, Arizona, para su canal de YouTube y otras plataformas digitales. Cerca del desierto trata de ganarse un puesto con los Gigantes de San Francisco, tras tres años fuera del sistema de la MLB.

Romero dijo que el económico fue factor para inclinarse por los verdes, pero que también influyó la presencia en San Pedro de Macorís de Ángel Ovalles y Manny García, gerente y asistente de operaciones, quienes les abrieron las puertas con las Águilas el torneo pasado, donde recuperó el crédito.

"No, lo pensé mucho... eh, esa decisión vino por... por mí mismo, por la oferta también, tuvo que ver mucho la oferta, las Estrellas me hicieron una oferta, buena oferta... jugosa, por dos años", dijo Romero. "Fue una decisión vía monetaria. Tuve una mejor oferta de las Estrellas y voy a estar más cerca de mi familia".

¿Se habla de que te dieron dos millones, es verdad?, preguntó Pujols. "Sí, rondan por ahí, 34, 35 mil dólares... ¿Mensual? "Mensual, sí".

¿Nadie se acercó a esa oferta? "No, nadie se acercó, hubieron ofertas, pero 1.5 (millones), los Toros también me llamaron que me iban a hacer una oferta y me llamaron de los Gigantes para hacerme una oferta también, pero ya le había dicho que ya había tomado la decisión de firmar con las Estrellas para que (yo) no le hice perder su tiempo, pero se lo dije claro que había decidido firmar con las Estrellas", dijo Romero, escogido Lanzador del Año el torneo pasado.

El lanzador dio crédito a la agencia libre para lograr este tipo de mejoras salariales y reveló que su mayor pago con el Escogido fue de 18 mil dólares al mes. El pacto con los verdes incluye incentivos por desempeño, por clasificación y un bono de firma. Incluye partidos ganados, salidas de calidad, ponches, llegadas al round robin, Etc.

Sin embargo, Carlos Gómez, ejecutivo de las Águilas reaccionó al post que colocó Pujols en su cuenta de Instagram confrontando lo que dijo el lanzador.

"Hay que ser serio líder, usted sabe que eso no es cierto", publicó Gómez etiquetando la cuenta de Romero. "Porque para nosotros la prioridad principal era usted y Aderlin y no le íbamos a dejar ir por dinero. Yo mismo hablé con usted en el cual le ofrecí por encima de los 40 mil dólares. No desinforme a la gente con otras cosas. Y los mensajes están ahí y las notas. Diga lo es, usted prefirió quedarse allá y sabemos por qué".

Romero dijo que el Licey también le llamó, pero que no le hizo oferta. En la contienda 2024-2025 tuvo foja de 6-1 con efectividad de 1.24 en 51 entradas.