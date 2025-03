VIDEO| Yadier Molina sobre las Águilas: "Nunca hicieron una oferta formal"

Justo cuando las Águilas Cibaeñas anuncian a Luis- Pipe -Urueta como el nuevo dirigente del equipo, para la próxima campaña, hay algo sobre la pasada temporada que Yadier Molina quiere aclarar.

El laureado exreceptor de Grandes Ligas, en unas declaraciones ofrecidas en Instagram, aclaró que nunca recibió un contrato formal para trabajar con el equipo.

Molina, que aprovechó la ocasión para elogiar al béisbol dominicano, destacando su talento, señaló que dentro de las cosas negativas que le tocó vivir, estuvo su situación contractual con las Águilas Cibaeñas.

"Allá se negocia sólo lo verbal. Te voy a dar diez pesos, te voy a dar 15 pesos. Pero no es nada por contrato. No hay nada por escrito, no hay nada formal", señaló el nueve veces ganador del Guante de Oro en la receptoría.

El ganador de la Serie Mundial en dos ocasiones, tomó las riendas del conjunto cibaeño cuando tenían marca de 2-7, y los llevó a terminar la serie regular en segundo lugar con récord de 28-22, de la mano de su estilo agresivo e inteligente a la hora de ejecutar jugadas.

Sin embargo en el round robin semifinal, la ofensiva prácticamente se desvaneció, y el equipo terminó en último lugar con registro de 4-11.

"A mi no me gusta eso. A mi me gusta que todo esté claro, en cuestión de contrato, y yo pienso que ellos no hacen eso. En cuestión de darle el contrato para que uno firme, nunca yo firmé un contrato con ellos, todo fue verbalmente", sentenció.

Molina salió a responder versiones que andan circulando en las redes sociales que darían cuenta de que el capataz boricua habría recibido de parte de las Águilas una oferta formal para ser contratado.

"Pero yo pienso que esa fue la clave para mi no llegar a un acuerdo. Aparte de eso, ellos nunca hicieron una oferta formal. Es cuestión de que yo estoy viendo por ahí en las redes de que sí que hicieron una oferta, pero es no es cierto, ellos no hicieron oferta formal", indicó.