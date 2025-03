Villar no seguirá en las Águilas y entra a una agencia libre que transforma dinámica de Lidom

Jonathan Villar asegura que tiene ofertas tras el no de las Águilas en la Lidom. ( ANEURY TAVÁREZ )

René Francisco no vaciló para despejar una interrogante que preocupaba a la afición aguilucha; ¿Retendrá el equipo a Jonathan Villar?

La respuesta es negativa. El antesalista vegano no está en los planes de la nueva gerencia amarilla y se le dio luz verde para que busque trabajo en otro lado, informó el vicepresidente de operaciones.

Los Toros no mantuvieron a Pablo Reyes, mientras que el Escogido no ha informado sobre la decisión a tomar con Orlando Calixte o Jean Segura, ni las Estrellas con Robinson Canó o Danny Santana. Tampoco la Águilas con Starlin Castro. Nada les obliga a hacerlo público.

¿Qué material queda disponible de entre los 112 jugadores que la Lidom informó el 11 de febrero que calificaban para la agencia libre?

A la fecha, los seis clubes han anunciado la retención de 52 de ellos, en tanto que menos de una decena ya ha sido contratado por otros equipos.

Las firmas de Enny Romero por las Estrellas, las de Gustavo Núñez, Cristhian Adames y Ketel Marte con el Licey y la de Webster Rivas por las cuyayas abrieron la temporada de anuncios de fichajes en el tercer año de la agencia libre en Lidom, un componente que ha cambiado la dinámica de trabajo en el circuito otoño-invernal.

La noche del lunes, las Águilas anunciaron la firma del relevista Rafael Montero, no retenido por el Escogido.

El destino del derecho Esmil Rogers es la comidilla de tertulias si bien fuentes apuntan a que terminará en las Estrellas Orientales, en el que pudiera ser el contrato más alto entre los que se han hecho público en la Lidom.

El petromacorisano aseguró que recibió al menos tres ofertas que superaron los 40 mil dólares mensuales. El caso de Romero, se muda de Santiago a San Pedro de Macorís por el doble del salario que devengó con las Águilas y llegaría hasta los 35 mil dólares al mes antes de incentivos.

Sale del panorama

Francisco, en una videoconferencia donde se presentó a la prensa a Luis Urueta como dirigente, terminó con las interrogantes en torno Villar.

"Ha sido un buen pelotero en las Grandes Ligas, jugó mucho y dio sus servicios con las Águilas e hizo buen papel. Nosotros como grupo hemos decidido no traerlo para atrás. Puede firmar con cualquier equipo. No tienes que traerlo para atrás si no cree que es necesario", dijo Francisco.

Villar, de 34 años, debutó con las cuyayas en 2010 y solo faltó dos temporadas por jugar.

Carlos Gómez, del equipo de operaciones, había dado la voz de alarma el domingo en un live en Instagram: "Pregúntense por qué el mejor tercera base de la temporada pasada aún no tiene oferta de trabajo de ningún equipo".

Villar le devolvió el guante en otro live y aseguró que tiene oferta de cuatro equipos, incluyendo de Ángel Ovalles, en las Estrellas, como para echar más leña al fuego que ha desatado el fichaje de Romero con los verdes.

Es un equipo amarillo en reconstrucción, con nuevo cuerpo de operaciones de béisbol y en apuros por dar un golpe sobre la mesa como señal que lleve tranquilidad a su amplia fanaticada.

Francisco pidió paciencia a la afición, puesto que recién cumplió un mes en el cargo. Pero indicó que ha encontrado un clima de trabajo agradable que le ha permitido comenzar a construir la identidad de un equipo versátil.

Explicó que las condiciones de ganador, de buen comunicador y el conocimiento de la Lidom que tiene Urueta inclinó la balanza para contratarlo y adelantó que Welington Cepeda es candidato para ser el coach de pitcheo.Urueta, otro desafío

El estratega colombiano estará en su décima temporada en la Lidom, entre el terreno como dirigente y asistente, así como en oficinas como gerente de Licey y Gigantes.

"Entiendo el compromiso, la responsabilidad de este trabajo, una fanaticada exigente, una historia increíble. Es una tremenda responsabilidad de trabajar para ganar una corona", dijo Urueta, actual coach de banca de los Rangers de Texas.

El nacido en Barranquilla hace 44 años será apenas el cuarto hombre que dirige a Tigres y Águilas.