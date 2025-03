Ángel Ovalles identifica y seduce munición en Águilas para fortalecer a las Estrellas

Si el divorcio consumado en enero entre Ángel Ovalles y Águilas Cibaeñas dejó las fisuras propias de una relación que superó la década entonces las primeras contrataciones realizadas por el nuevo gerente de las Estrellas han aportado mucho morbo en poco tiempo en una pelota invernal que ya no desaparece de los titulares con el fin de la Serie del Caribe.

El martes, el conjunto oriental informó de la firma de los relevistas Pedro Strop y Jhan Maríñez, quienes ingresaron a la agencia libre tras lanzar hasta la campaña pasada con las cuyayas.

Un día antes llegó el despacho oficial del fichaje del abridor zurdo Enny Romero, quien fuera el Lanzador del Año el curso anterior uniformado de amarillo.

Antes se llevó al bullpen de San Pedro de Macorís desde el mercado a los exaguiluchos Ángel Rondón y Marcos Diplán y negoció con su antiguo empleador a los también relevistas Luis Ortiz y Hancel Rincón, a cambio de los pitchers Edwin Uceta y Randy Vásquez.

Como si se tratara de agregar combustible a un fogón que arde en Santiago, Jonathan Villar, una figura que en el Cibao no se asimila el poco interés que puso la nueva gerencia, confesó en un live que Ovalles ya lo ha contactado.

Molestia expresa

Si bien Ovalles no ha hecho nada incorrecto o penalizable, Carlos Gómez, de la oficina de operaciones aguilucha, no se contuvo y en un live que realizó el fin de semana mostró su molestia contra la gerencia saliente.

Sin embargo, Ovalles, siempre huyendo a la controversia, se limita a identificar esos movimientos como rutinarios de béisbol.

La llegada de Esmil Rogers al equipo verde podría oficializarse en los próximos días lo que daría a Fernando Tatis una rotación nativa sólida con Romero, Luis Moreno, Oscar de la Cruz y Robinson Piña.

"Que algunos exjugadores de las Águilas vengan conmigo eso es normal, porque los jugadores cambian de equipo... no le quitaría mérito al trabajo que nadie quisiera hacer desde una oficina.. Soy un hombre de pelota; como le di el 110 % a esa organización (Águilas) le estoy dando el 115, el 120 % a las Estrellas", dijo Ovalles, sin renunciar a ir por Villar.

"Jonathan, es un jugador de interés, me extraña que todavía esté en la agencia libre, él mostró interés en quedarse en su equipo original", dijo Ovalles a Grandes en los Deportes. "No tenemos acuerdo con él, pero si está en la agencia libre podría ser de interés, es versátil, se entrega, no hay nada oficial, pero podría ser".