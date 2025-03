SD. El abridor dominicano de los Astros de Houston, Ronel Blanco, dice sentirse listo para su compromiso en el segundo o tercer partido del conjunto.

"Me sentí mucho mejor, más confiado, mucho más cómodo, con mejor actitud, me sentí súper bien", dijo Blanco en una conversación con la prensa, luego de su salida del miércoles ante los Mets de Nueva York.

Blanco expresó que se siente listo para el arranque de la temporada regular, que para los Astros será el próximo jueves 27 de marzo con Framber Valdez en el montículo, en el debut de Juan Soto con los Mets de Nueva York.

Lindor lo golpeó

Francisco Lindor le conectó una línea y golpeo al derecho nativo de Santiago, pero esto no tuvo nada que ver en que tuviera que salir del partido, ya que según las palabras del propio Blanco, la pelota solo lo rozó.

"Eran solamente cuatro innings, no importa los pitcheos que lanzara", contestó Blanco, sobre la motivación de su salida de juego.

Floja pretemporada

El desempeño de Ronel en la pretemporada no ha estado al nivel esperado, en siete entradas de labor, ha permitido siete carreras y 15 indiscutibles, entre ellos dos cuadrangulares, ha otorgado dos bases por bolas y tiene nueve ponches, pero esto no lo preocupa.

"Mayormente no me enfoco en los resultados, solo en lo que quiero mejorar, no importa lo que pase, ya en la temporada los ajustes se verán con mejores resultados", argumentó.

Blanco ha estado trabajando es la pretemporada en aspectos de su mecánica y atacar más a los bateadores, "estoy tratando de mejorar algo en mi mecánica, en la forma en que se mueve mi cuerpo", agregó.

La clave del éxito

Blanco entiende que el trabajo duro y su enfoque en cada momento ha sido la clave para su reciente éxito en el montículo.

Blanco dio un gran salto en 2024

El derecho de 31 años de edad llegó a grandes ligas en el 2022 como relevista y tuvo siete apariciones con poco éxito (7.11 de PCL), en su segundo año abrió siete partidos de sus 17 salidas, logró 52 ponches en 52 entradas.

El 2024 fue una estación de ensueño, al solidificarse en la rotación con foja de 13-6 y 2.80 de efectividad.