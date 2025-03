De taxista a Grandes Ligas: La loca ruta de Escarra termina con un lugar en el roster de los Yankees

J.C. Escarra ha sido una de las grandes historias de esta primavera, a pocos años de haber contemplado dejar el béisbol, para luego trabajar como conductor de Uber, como maestro sustituto cerca de su casa en el área de Miami y explotar la Lidom con las Águilas Cibaeñas para mantener vivo su sueño.

Su próximo destino será el Bronx. El mánager de los Yankees, Aaron Boone, le informó a Escarra que viajará al norte con el equipo, tras la derrota del club por 8-7 en la Liga de la Toronja ante los Filis.

"Vas a las Grandes Ligas", le dijo Boone a Escarra, nacido en Miami de padres cubanos, en un video publicado en las redes sociales de los Yankees. "Te lo has ganado. ¡Qué gran aventura! Y apenas comienza".

Escarra, quien se fue de 3-1 con un sencillo impulsor el sábado, dijo antes del partido que esperaba "escuchar buenas noticias pronto", pero "hasta que no las escuche de la boca de Boonie, no me las creeré".

"Estoy contento con el trabajo que he hecho, y ni siquiera hablo de los números", dijo Escarra, quien tiene un promedio de 16 de 48 (.333) esta primavera, con tres jonrones y ocho carreras impulsadas.

"Simplemente estar con los chicos todos los días, con Boone y el cuerpo técnico, y que vean el tipo de jugador que soy y lo que puedo aportar al equipo".

Los Yankees parecen estar listos para abrir la temporada con tres receptores zurdos en la plantilla, con Escarra como suplente de Austin Wells.

El receptor/primera base Ben Rice también está listo para jugar un tiempo considerable, probablemente como bateador designado, ya que se desconoce la fecha de regreso de Giancarlo Stanton.

Antes de anunciarse la decisión, el gerente general de los Yankees, Brian Cashman, dijo que Escarra "ha hecho un gran trabajo" en el campamento de entrenamiento.

"Ha continuado con lo que hizo el año pasado y en la pelota invernal, y ahora en los entrenamientos de primavera", dijo Cashman.

Alguna vez primera base en la organización de los Orioles, Escarra fue liberado en abril de 2022, lo que lo llevó a un sinuoso camino por los caminos secundarios del béisbol profesional.

Apodado el "Cañón de Hialeah" por su potente brazo, Escarra regresó a la receptoría, lo que había hecho en la universidad.

Escarra prosiguió su carrera en la pelota independiente, Puerto Rico y México, realizando trabajos esporádicos para pagar las cuentas con su esposa, Jocelyn, maestra de escuela.

Los esfuerzos dieron sus frutos, y en enero de 2024 firmó un contrato de Ligas Menores con los Yankees.

Inicialmente como suplente de tercera fila, Escarra terminó la temporada pasada con Triple-A Scranton/Wilkes-Barre, donde registró una línea ofensiva de .302/.403/.527 en 52 juegos.

Ganó un título de bateo en la Liga Invernal Dominicana, lo que motivó su incorporación al roster de 40 jugadores.

Escarra comentó que sus amigos y familiares han estado siguiendo su progreso esta primavera, y también agradece a los aficionados que lo apoyan desde la distancia en redes sociales.

"Les encanta mi historia; estoy seguro de que mucha gente ha sido descartada en algún momento o ha pasado por momentos difíciles", dijo Escarra.

"Es una historia genial y reconfortante. Pero al mismo tiempo, quiero demostrar que soy un prospecto, que puedo ayudar al equipo a ganar y que estoy aquí para quedarme".