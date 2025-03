Apuestas en BetMGM favorecen a los multimillonarios Dodgers para revalidar cetro de la Serie Mundial

Los Dodgers han desembolsado una fortuna con la esperanza de ganar su segunda Serie Mundial consecutiva, y los apostadores han puesto todo su dinero en Los Ángeles.

El 37,8% del dinero sobre el futuro campeón que ha recibido BetMGM Sportsbook en apuestas es a favor de los Dodgers. Ello supera con creces su récord anterior del 21,7% que se apostó para los Mets de Nueva York en 2022.

También está muy por delante de los Mets de este año, que con un 9,4% recibieron la segunda mayor cantidad de apuestas. Los Yankees de Nueva York son terceros con un 7,7%.

Los Dodgers también lideran en la cantidad de apuestas con un 17,5%, seguidos por los Mets con un 8,7% y los Filis de Filadelfia con un 8,6%.

Para la mayoría de los equipos, la campaña regular se inaugura el jueves.

"Todo el dinero es para los Dodgers. Eso es algo frecuente cuando se trata de los favoritos. Los favoritos van a llevarse la mayor parte del dinero, pero este es un nivel que no solemos ver", admitió Halvor Egeland, gerente de operaciones de BetMGM.

"Es como un agujero en términos de responsabilidad, lo cual es un poco fuera de lo normal para un favorito".

Eso se debe a que las casas de apuestas suelen establecer un precio lo suficientemente alto en anticipación a la avalancha de dinero, pero no a este nivel. Los Dodgers, que ya tienen marca de 2-0 después de una serie de dos juegos contra los Cachorros de Chicago en Tokio, están a +240 en BetMGM.

Les siguen los Yankees y Bravos de Atlanta, ambos a +900.

Johnny Avello, director de operaciones de carreras y deportes de DraftKings Sportsbook, comentó que los Dodgers son populares, pero el dinero de futuros está bastante bien distribuido. Los Ángeles está a +290 en DraftKings y los Bravos son los siguientes a +750 y los Yankees a +850.

"Tienen un equipo completo. ¿Ganarán todo de nuevo? No lo sé. A veces, al final del año, las cosas simplemente tienen que salir a tu favor. No me importa lo bueno que seas", dijo Avello sobre los Mets.

Los Mets desafían a los Dodgers

Los Mets están desafiando a los Dodgers en gastos, y el club llamó la atención al firmar a Juan Soto con un contrato récord de 765 millones de dólares por 15 años.

Los apostadores están confiando en que esa agresividad ayude a los Mets a ganar su primer título de la Serie Mundial desde 1986.

La línea de apuestas para los Mets es de +1200 en BetMGM y DraftKings.

"Si los Mets comienzan bien, van a seguir recibiendo dinero. Si no comienzan bien y aumentamos sus probabilidades, van a seguir recibiendo dinero. Van a ser apostados durante todo el año", indicó Avello.

Los Atléticos tuvieron un récord de 32-32 después del receso del Juego de Estrellas y rompieron con sus prácticas invirtiendo en su nómina.

Hay quienes comienzan a creer en los Atléticos, que están a punto de disputar la primera de al menos tres temporadas en un estadio de Triple-A en West Sacramento, California, antes de un esperado traslado a Las Vegas

"Podríamos terminar volviendo allí (la línea de apuesta 72 1/2). Parecía que tan pronto como subimos con los A's, hubo cierto interés. Incluso en la división, tuvimos cierto interés allí en los A's, lo cual es un poco sorprendente por la cantidad de dinero que gastan.

Pero creo que a la gente le gusta el talento joven y lanzadores como Mason Miller".

Terry Francona fue contratado para otro proyecto de reconstrucción. Los Rojos esperan que encuentre un éxito similar en Cincinnati al que tuvo con Boston y Cleveland.

"Estamos viendo algo de dinero en ellos para ganarlo todo. Obtienes un precio realmente bueno. Se proyecta que ganen alrededor de 78, 79 juegos o algo así. Y este tipo es un ganador.

Encuentra formas de hacer que los equipos que son promedio sean mucho mejores, por eso creo que los apostadores están apostando a que los Rojos lo ganen todo", comentó Avello.

Los Rojos, que tienen un núcleo de jugadores jóvenes liderados por Elly De La Cruz, están a +8000 en BetMGM y +9000 en DraftKings en las apuestas.

Las lesiones han limitado al toletero de los Angelinos de Los Ángeles, Mike Trout, quien llegó a ser el jugador más completo de las Grandes Ligas. Ha disputado 82 o menos juegos en tres de las últimas cuatro temporadas.

Trout al jardín derecho

Trout se moverá del centro al jardín derecho con la idea de que cubrir menos terreno en el campo, para mantenerse saludable.

Trout es el favorito +300 en BetMGM para ser seleccionado como el Jugador Regreso del Año de la Liga Americana.

"A la gente le encanta esa apuesta. No es un premio que generalmente recibe una gran cantidad de apuestas, pero cuando tienes a alguien como Trout disponible, ahí es donde va a ir la mayor parte del dinero", dijo Egeland.

___

AP MLB: https://apnews.com/MLB