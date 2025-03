Cada vez más lanzadores fuera de acción; MLB no sabe cómo detener la ola

Descubrir una causa para el aumento vertiginoso del número de lesiones en el brazo entre los lanzadores es fácil. Encontrar una solución podría resultar mucho más desafiante.

Las Grandes Ligas emitió un informe de 62 páginas en diciembre que mostró cómo el enfoque en lanzar con mayor velocidad y usar el máximo esfuerzo en cada lanzamiento era una razón probable para el aumento de lesiones. El estudio proporcionó datos numéricos que respaldan una tesis ya apoyada por la sabiduría convencional.

"Tiene sentido", afirmó Tanner Bibee, lanzador derecho de los Guardianes de Cleveland. "Si haces algo a máxima capacidad, vas a estar en mayor riesgo de lesión".

Si intentas hacer sentadillas con tu máximo absoluto, te vas a lastimar más a menudo que si estás haciendo sentadillas con un plato y una barra. Es simplemente la naturaleza de cualquier cosa que hagas en la vida".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/25/ap25081800378728-96f42eab.jpg El lanzador abridor de los Diamondbacks de Arizona, Merrill Kelly, hace una pausa durante la segunda entrada de un partido de pretemporada contra los Gigantes de San Francisco el sábado 22 de marzo de 2025 en Scottsdale, Arizona. (FOTO AP/ROSS D. FRANKLIN)

El estudio mostró que las bajas por lesión de lanzadores de las mayores aumentaron de 212 en 2005 a 485 en 2024. Los días en la lista de lesionados aumentaron de 13,666 a 3,257.

Las cirugías de Tommy John para jugadores de las mayores y menores aumentaron de 104 en 2010 a un pico de 314 en 2020, aunque disminuyeron a 281 el año pasado.

Cambios necesarios

El estudio recomendó "considerar cambios en las reglas a nivel profesional que cambien los incentivos para que los clubes y lanzadores prioricen la salud y la longevidad".

Instituir ese tipo de cambios en las reglas podría resultar complicado cuando lanzadores de todas las edades entienden cuánto las organizaciones de MLB ponen énfasis en la velocidad.

"No sé si las reglas son la manera correcta de abordarlo", comentó Matthew Boyd, lanzador zurdo de los Cachorros de Chicago que se sometió a una cirugía de Tommy John en 2023. "No puedes decirle a alguien que lance más suave.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/25/ap25084136247324-a7a26054.jpg El lanzador de los Gigantes de San Francisco, Tyler Rogers, lanza con su técnica por debajo del brazo contra los Tigres de Detroit durante la octava entrada de un partido de béisbol de pretemporada en San Francisco, el lunes 24 de marzo de 2025. (FOTO AP/JED JACOBSOHN)

"Lanzaba un número alto al azar, pero no sabía cómo hacerlo consistentemente bien. Pero sacaba outs. Pero sabía que algunas personas sabias antes que yo me dijeron que los outs te llevarán a las Grandes Ligas, la velocidad te hará ser seleccionado. Ahí radica el problema", dijo Boyd.

Quizás lo más preocupante fueron las estadísticas es que involucran a lanzadores más jóvenes.

Los prospectos que lanzaron 95 mph o más en el Perfect Game National Showcase — para los mejores jugadores de secundaria — aumentaron de tres en 2018 a 36 en 2024.

Treinta y cinco jugadores seleccionados en las primeras diez rondas del draft amateur del año pasado se sometieron a una cirugía de Tommy John, en comparación con cuatro en 2005.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/25/ap25084122869192-d01a6f8e.jpg El lanzador de los Tigres de Detroit, Beau Brieske (4), abandona el montículo durante la quinta entrada de un partido de pretemporada contra los Gigantes de San Francisco, en San Francisco, el lunes 24 de marzo de 2025. (FOTO AP/JED JACOBSOHN)

Otro estudio revelador

La evidencia del aumento de lesiones no se limita a este estudio. Un estudio del Orthopaedic Journal of Sports Medicine mostró que hubo cinco veces más lesiones entre los jugadores de béisbol de la conferencia Pac-12 en 2021 que en 2016, aunque eso se aplicó a todos los jugadores y no sólo a los lanzadores.

Los problemas están comenzando temprano en la cadena de desarrollo. Esos números ayudan a explicar por qué se plantea que cualquier cambio debe comenzar a nivel juvenil.

Esa idea cuenta con el apoyo de Eric Cressey, quien entrena a más de 100 jugadores de béisbol profesional a través de sus instalaciones de Cressey Sports Performance en Florida y Massachusetts.

Cressey también es el director de salud y rendimiento de jugadores de los Yankees de Nueva York, pero hablaba sólo en su propio nombre y no a los Yankees en este tema.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/25/ap25084022273451-870bcc04.jpg El receptor de los Cachorros de Chicago, Carson Kelly (izquierda), camina con el lanzador abridor de los Cachorros, Brad Keller, después de calentar en el bullpen antes de un partido de béisbol de pretemporada contra los Bravos de Atlanta el lunes 24 de marzo de 2025 en Mesa, Arizona. (FOTO AP/ROSS D. FRANKLIN)

"Siempre he sostenido que todo comienza con arreglar lo que está sucediendo en los niveles más jóvenes, y eventualmente habrá un efecto de goteo hacia las Grandes Ligas", expresó Cressey.

Cressey señaló los problemas a nivel juvenil citando los videos que ve de jóvenes lanzadores con "brazos y piernas volando por todas partes" mientras ingresan a programas de lanzamiento cuando sus cuerpos no están preparados para manejarlo.

Niños lesionándose temprano

Cree que los jóvenes lanzadores que emplean su máximo esfuerzo en la temporada baja y desprecian las pautas básicas de calentamiento han contribuido a lesiones significativas.

"Los niños de 13 años nunca deberían estar rompiéndose ligamentos", dijo Cressey. "Eso simplemente no debería estar sucediendo. Y cada vez que sucede, es porque alguien tomó una decisión terrible, terrible en nombre de ese niño, ya sea un entrenador o un padre.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/25/pitcher14-bbb3a5b0.jpg Niños de menos de 17 años, ya están experimentando lesiones. (FUENTE EXTERNA)

Así como tú o yo no dejaríamos que nuestros hijos comieran dulces para la cena o corrieran con tijeras o algo así, algunas de las cosas que veo en el nivel juvenil son nada menos que vergonzosas".

Cressey recomienda imponer un período de exploración para los meses de octubre, noviembre y diciembre.

"Es absurdo pedirle a un joven de 17 años aún inmaduro físicamente que salga y lance a 95 millas por hora en noviembre cuando los jugadores de las Grandes Ligas están descansando durante ese período", dijo.

El descanso necesario

Por supuesto, no todos los lanzadores de MLB descansan durante ese tiempo.

Los lanzadores profesionales no descansan como solían hacerlo. J.P. Martínez, coach de lanzadores de los Gigantes de Francisco, dice que no tiene problema con que los jugadores de las mayores lancen durante todo el año, aunque reconoce que lanzar con alto esfuerzo durante todo el año podría hacerlos más susceptibles a lesiones.

"Hay bastantes muchachos que no dejan de lanzar en absoluto hoy en día", comentó Martínez.

El nivel de carga de trabajo que los lanzadores intentan en la temporada baja es notable porque los datos muestran que más lesiones ocurren al comienzo de la temporada o en la pretemporada que en cualquier otro momento del año.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/25/ap25082799212837-bae606c8.jpg El lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Yoshinobu Yamamoto (izquierda), es saludado por el exrelevista, Shigetoshi Hasegawa (derecha), antes de un partido de pretemporada el domingo 23 de marzo de 2025 en Los Ángeles. (FOTO AP/KEVORK DJANSEZIAN)

El estudio de MLB publicado en diciembre mostró que más del 40% de las colocaciones en la lista de lesionados debido a lesiones en el codo de 2010-24 ocurrieron en marzo o abril.

"Eso es generalmente porque no creo que los muchachos están aumentando la intensidad correctamente", dijo Martínez.

El desafío de volver a lo tradicional

El coach de pitcheo de los Guardianes, Carl Willis, dijo que le gustaría ver un énfasis en toda la industria en "retroceder un poco el reloj hacia una forma más tradicional y antigua"que se base en localizar lanzamientos y cambiar velocidades y formas.

Willis cree que ese enfoque podría permitir a los lanzadores darse cuenta de que no tienen que ir a toda velocidad cada vez que sueltan la pelota.

"Para prevenir algunas de estas lesiones, esa es la dirección a la que tenemos que ir", expresó Willis. "No puedes quitar el poder y los perfiles que estos muchachos pueden crear, pero puedes quitar un poco de la presión".

Esa presión puede comenzar a nivel juvenil, lo que explica por qué MLB ha establecido iniciativas de "Pitch Smart" que establecen límites de carga de trabajo recomendados para los lanzadores. La idea es limitar la probabilidad de que lancen con fatiga, ya que eso aumenta el riesgo de lesión.

El truco es asegurarse de que se sigan esas recomendaciones, particularmente en un momento en que los prospectos de lanzadores de todo el mundo creen que la velocidad es lo que va a impresionar a los cazatalentos.

"Lo que es desafiante en este momento es que es difícil cerrar la caja de Pandora", dijo Cressey.

"Muchos de estos niños que tienen 25 años y se están lesionando en las grandes ligas, eran niños que estaban haciendo muchas cosas incorrectamente en sus años de adolescencia, y ahora simplemente son más grandes, más fuertes y están en situaciones de mayor presión".