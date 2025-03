Los Yankees se afirman como la franquicia de mayor valor de MLB

Los Yankees de Nueva York, con un precio estimado de mercado de US$ 8.3 billones, son una vez más la franquicia de mayor valor de todas las Grandes Ligas.

La información fue revelada este martes por Sportico, una plataforma digital que aporta datos y estadísticas para el mundo del deporte profesional.

El reporte señala a los Dodgers de Los Ángeles como la segunda franquicia más cotizada en el béisbol, con un valoración estimada en US$ 7.7 billones.

El valor revelado para cada uno de los equipos de MLB, también incluye los holdings inmobiliarios de las organizaciones así como también otros negocios relacionados con el béisbol.

Retorno de inversión

En 1973, George Steinbrenner compró a los Yankees de Nueva York por US$ 8.8 millones ( 66 millones de dólares al día de hoy), mientras que en 2012, un grupo de empresarios norteamericanos adquirió a los Dodgers de Los Ángeles por US$ 2.15 biillones, un récord para el deporte en aquel entonces.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/25/mlbprecio-de-reventa-sobre-los-1300-dolares-para-la-serie-mundial-9526e96e.jpg Aviones sobrevuelan el Dodger Stadium antes del Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional, el sábado 5 de octubre de 2024. (AP)

Sportico indica que solamente los Dallas Cowboys (US$ 10.3 billones), y los Golden State Warriors (US$ 9.14 billones) son las dos franquicias deportivas que superan el valor de los Yanquis de Nueva York.

En el tercer lugar de la lista se encuentran los Medias Rojas de Boston (US$ 6.03 billones ), seguidos de los Cachorros de Chicago (US$ 5.69 billones) y Gigantes de San Francisco (US$ 4.2 billones).

Completan el top-ten del ranking, los Bravos de Atlanta (US$ 3.7 billones), Astros de Houston (US$ 3.4 billones), Filis de Filadelfia (US$ 3.3 billones), los Mets de Nueva York (US$ 3.1 billones), y por último los Cardenales de San Luis (US$ 2.8 billones).