El jardinero dominicano de los Mets de Nueva York, Juan Soto, entregó una contundente respuesta al inicio de un diálogo que quedará para la historia.

En una entrevista exclusiva para ESPN, el periodista Jeff Passan comenzó la conversación con la siguiente pregunta: ¿Quién es el mejor bateador en la historia del béisbol?

"Yo mismo", sentenció Soto. "Lo soy, hasta que me demuestres lo contrario. Cuando pones las varas altas, y pones tus objetivos bien arriba, eso saca lo mejor de ti".

El toletero quisqueyano reconoció de todas maneras que mantenerse en ese nivel no será nada fácil, aunque dará lo mejor de sí para lograrlo.

La temporada 2025 de Soto y los Mets de Nueva York comienza este jueves a las 3:45 pm frente a los envíos de Framber Valdez y los Astros de Houston.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/27/sotofreeman-c2cd4058.jpg El inicialista de los Dodgers, Freddie Freeman, junto al dominicano Juan Soto, cuando militaba con los Padres de San Diego. (FUENTE EXTERNA)

Admiración por Freeman

Al ser consultado por otro jugador que ha tenido una carrera que le atrae, Soto respondió inmediatamente señalando a Freddie Freeman como su modelo a seguir.

"Creo que él es uno de los bateadores que he visto. Hay otros como (Albert) Pujols, con números 'ridículos', Mike Trout también ha tenido grandes temporadas. Pero desde que llegué a la liga, es Freddie Freeman.

Con 15 temporadas en MLB, Freeman es uno de los bateadores zurdos más temidos en la liga, ya que de por vida tiene promedio de .300 , con 343 jonrones y 1,232 carreras remolcadas.

Soto, que también es zurdo, ha participado en siete campañas, y batea para .285, ha pegado 201 cuadrangulares y ha empujado 592 vueltas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/27/ap25086660685747-e8ea635d.jpg Juan Soto, de los Mets de Nueva York (derecha), y Francisco Lindor lanzan durante la práctica de bateo antes del partido inaugural de béisbol contra los Astros de Houston, el jueves 27 de marzo de 2025, en Houston. (FOTO AP/DAVID J. PHILLIP)

Contrato lucrativo

Otro punto interesante de la entrevista, fue cuando al estelar jugador de los Mets tocó el tema de su contrato de US$ 765 millones por 15 años, el más lucrativo para atleta alguno en la historia de los deportes profesionales.

"Es mucho dinero", comentó Passan. "¿ Tú piensas eso?", respondió Soto, al tiempo que añadió con una sonrisa: " sí, es una cantidad de dinero que jamás me pude imaginar".

El jardinero derecho de los Mets indicó que ciertamente pasar de ser un simple jovencito que buscaba una oportunidad para llegar al profesionalismo, a convertirse en uno de los mejores jugadores, y específicamente el mejor pagado, es algo realmente impresionante.

"No me pone presión la cifra, siento que me dieron esa cantidad de dinero por quien soy, por lo que sólo debo seguir haciendo lo que ya he hecho. No trataré de hacer más, ni de querer ser un 'superhéroe'. Seré el mismo, para eso es que me pagan", señaló.