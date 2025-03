Juan Soto: "Fue un tremendo momento y experiencia, diferente a lo que he vivido"

El jardinero dominicano Juan José Soto Pacheco afronta con ilusión el reto de liderar una nueva organización, los Mets de New York.

"Me he sentido muy bien en este ambiente, este es un tremendo grupo, muy talentoso, hay muchas nuevas caras que no conocía. Estoy contento de formar parte de este grupo y tratar de dar lo mejor para el equipo", expresó.

Soto llega a la temporada de Grandes Ligas tras un invierno bastante movido donde se convirtió en el jugador con el mayor contrato en la historia de los deportes profesionales de los Estados Unidos tras lograr un contrato de 765 millones de dólares y 15 temporadas.

Aun así, el nativo de Santo Domingo, alcanzó el balance perfecto entre negociaciones de contrato, preparación física y tiempo de calidad con la familia.

"Igual que todos los años la clave en el verano es enfocarme en lo que quiero y saber las metas que quiero lograr. Eso me mantiene concentrado en lo que realmente importa y así logro pasar un buen momento en República Dominicana", explicó.

Durante el invierno, Soto Pacheco también apoyó a los Tigres del Licey en la gran final de la pelota invernal dominicana haciendo presencia en el dugout de los 24 veces campeones.

"Fue un tremendo momento y experiencia, diferente a lo que he vivido. La fanaticada en República Dominicana tiene mucha energía y mucha emoción... Estando en el dugout con los muchachos hablando sobre cómo pueden hacer un buen approach al enfrentar a cierto lanzador, te hace sentir parte del juego", destacó.

Soto hizo referencia a las posibilidades de verlo la próxima temporada en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

"Vamos a ver qué pasa, primero necesito el permiso del equipo. Ya él (Steve Cohen) me dio 10 partidos, pero veremos si es este año o en los años siguientes. Todavía no hay nada seguro, esperemos en Dios que sea pronto para así disfrutar de la pelota invernal", concluyó.

Soto logró su mejor temporada con los Yankees de New York en 2024 al ser finalista al MVP en la Liga Americana tras registrar cifras topes de su carrera en jonrones (41), anotadas (128) y WAR (7.9).

El campeón de serie mundial, cuatro veces all-star, cinco veces bate de plata y campeón de bateo fue el pick de primera ronda de los Tigres del Licey en el draft de jugadores de nuevo ingreso de Lidom en el 2017.