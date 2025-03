Alcántara despierta enorme interés en mercado de cambios

El derecho dominicano Sandy Alcántara está de vuelta en el montículo y su presencia despierta interés en el mercado de transacciones.

Alcántara fue el abridor del Día Inaugural para los Marlins de Miami y lució bien en su presentación, al terminar con siete ponches en 4.2 entradas de labor.

El ganador del Cy Young 2022 ha llamado la atención en equipos con aspiraciones de playoffs, pero que tienen orificios en sus rotaciones.

Bendix entiende es temprano

Pero Peter Bendix, el presidente de operaciones del conjunto, entiende que es muy temprano en la temporada.

“No hemos llegado a abril, y no entiendo de dónde vienen esas preguntas”, dijo Bendix. “Hasta que no lleguemos al punto de siquiera considerar cambios no es algo de lo que deba comentar.”

El ejecutivo de los “Peces”, ponderó el hecho de que el dominicano este saludable. El salario pendiente de recibir el azuano (34,6 millones) antes de convertirse en agente libre después del 2027 es un atractivo adicional. RGA