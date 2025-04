Alex Cora sobre el lento arranque de Devers: "Es una muestra pequeña"

Los Medias Rojas saben que "mejorar" llegará, más temprano que tarde, para Rafael Devers, quien se fue de 3-0 con dos bases por bolas y tres ponches en la derrota de Boston por 8-5 ante Baltimore en Camden Yards el lunes.

La actuación extendió lo que ha sido un inicio de temporada traicionero de 19-0 para Devers, cuyos 15 ponches establecieron el récord de más ponches en los primeros cinco juegos de una temporada. El récord anterior era de 14 ponches, establecido por Ian Happ (Cachorros, 2018) y Domingo Santana (Astros, 2014).

Es importante señalar, antes de analizar el contexto de esta racha de Devers, que solo han sido cinco juegos. Como señaló el mánager Alex Cora, si Devers hubiera tenido una racha de bateo (o la falta de ella) en la segunda mitad de la temporada, no sería un factor tan importante en las conversaciones sobre los Red Sox.

"Es una muestra pequeña", dijo Cora. "Si esto sucede en julio o agosto, ni siquiera estaríamos hablando de ello. Pero es temprano en la temporada y, por supuesto, todos le están prestando atención".

La racha de Devers de 0-1 no es del todo relevante históricamente todavía. El año pasado, Bobby Dalbec comenzó la temporada con 0 de 19 para Boston, aunque esto ocurrió en 11 juegos, incluyendo oportunidades como bateador emergente, con 12 ponches en ese lapso.

Tampoco ayuda que Devers haya sido objeto de comentarios durante toda la primavera, tras expresar su frustración con el plan de Boston de convertirlo en su bateador designado titular tras la firma del tercera base Alex Bregman, ganador del Guante de Oro de la Liga Americana en 2024, con un contrato de tres años y 120 millones de dólares durante la pretemporada.

Sin embargo, a medida que avanzaba el campamento de entrenamiento y se mantenían más conversaciones, la postura de Devers se suavizó. En este momento, solo quiere jugar y hacer "lo que quieran". Eso significa aceptar y adaptarse a su nuevo rol.

"Obviamente, esta no es una posición que haya desempeñado antes", dijo Devers a través del intérprete Carlos Villoria-Benítez. "Así que necesito acostumbrarme. Pero me siento bien, me siento bien. Siento que el equipo está jugando partidos tremendos, buen béisbol, solo que las cosas no nos están saliendo bien. Pero creo que eso va a cambiar, sin duda".

¿Y qué pasa con el bajón de Devers? Si no es "el tema del bateador designado", como lo expresó Cora, ¿o su hombro? Recuerden, la primavera de Devers incluyó solo cinco juegos (14 turnos al bate) después de que su debut se retrasara varias veces mientras ajustaba su mecánica, que aún está en desarrollo. Sin embargo, el lunes tuvimos algunos atisbos. Particularmente en su aparición al plato en la novena entrada contra Félix Bautista, que terminó con una base por bolas.

"Hubo un swing en el último turno al bate que pensé: 'Bueno, ya casi lo logramos': la bola de foul al jardín izquierdo", dijo Cora. "Estaba detrás de la pelota y de hecho la conectó con el barril. Buen turno al bate, además...

"Así que sí, los ponches están ahí arriba. Pero lo único bueno, y lo descubriremos mecánicamente, es que no está persiguiendo lanzamientos, ¿sabes? Está bateando a lanzamientos en la zona. Obviamente, lo malo es que está haciendo swing y fallando esos lanzamientos. Pero hoy hubo algunas cosas positivas, y simplemente seguimos construyendo a partir de eso. Y ojalá, como dije ayer, el miércoles sea el día en que consiga uno, lo conecte, pueda respirar y seguir adelante.

Devers se siente seguro de sí mismo y se mantiene positivo. Desde su punto de vista, lo que más necesita son algunas repeticiones más durante el juego, durante las cuales pueda concentrarse en el juego y no pensar demasiado en su swing. Su mecánica está mejorando, como le fue evidente a Cora el lunes, y una vez que Devers encuentre el punto óptimo en el plato, lo dejará ir.

"No sé qué tan lejos están mis hits, pero siento que... como dije muchas veces, me siento bien, me siento cómodo", dijo Devers.

"Sé el tipo de bateador que soy, sé que los hits llegarán más temprano que tarde... Es solo cuestión de tiempo. Así que, si bien el inicio de temporada de Devers, su noveno en las Grandes Ligas, no ha sido el que él ni Boston deseaban, ninguno de los dos está demasiado preocupado; después de todo, cinco juegos son solo una pequeña muestra en una larga temporada de béisbol.

"Va a seguir jugando", dijo Cora. "Va a seguir jugando. El día libre es mañana, sí, y luego lo vamos a poner a jugar. Será segundo bate para nosotros el miércoles. Y bateará, sin duda. Eso es algo que todos sabemos. Es solo cuestión de tiempo".