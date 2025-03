La enésima iniciativa de construir o remodelar el estadio Quisqueya, como sus promotores la plantean, pende de un fallo que puede emitir la sala seis del Tribunal Superior Administrativo (TSA) el 11 de abril.

Mientras llega la fecha lo que no cambia es el consenso entre los actores del béisbol; la instalación que acoge a Leones y Tigres ha quedado obsoleta para la altura del espectáculo que allí se monta en otoño-invierno y es una retranca para traer eventos como partidos oficiales de las Grandes Ligas o el Clásico Mundial de Béisbol.

Si el presidente de la Lidom dijo a Diario Libre que el estadio fue factor para mover la Serie del Caribe de 2028 de Santo Domingo a Miami, Juan Francisco Puello Herrera es igual de contundente.

En una entrevista que concedió a Diario Libre, Puello Herrera, comisionado de Béisbol del Caribe, planteó que el recinto ya resulta poco funcional.

"Me he cansado de hablar que hay que arreglar el estadio, no me hacen caso. Lo mismo que con la (recogida de la) basura", dijo Puello Herrera, quien presidiera la Lidom entre 1985 y 1990.

"En el caso del estadio me he cansado de decir que ese estadio hay que buscar la forma de... ni siquiera la manera de arreglarlo, ese estadio es, yo dije, prácticamente (hay que) demolerlo y es verdad", indicó el profesional del derecho. "De que hay que hacer un nuevo estadio, hay que hacerlo. ¿Por qué razón? Porque ese estadio está ya está totalmente desfasado".

El ejecutivo entiende que el Quisqueya cumplió su ciclo, pero apunta a que no es necesario levantar allí una mega obra que requiera una inversión comprometedora, sino un estadio funcional y apuntó a la zona del sur de La Florida, donde existen parques que pueden servir de patrón.

Puello Herrera pidió que cualquier iniciativa pública o privada respete y reconozca las inversiones millonarias que han hecho por décadas en el Quisqueya tanto Escogido como Licey

"No se puede ir remodelando, remodelando un estadio. Cada vez que se agrega algo, en este caso, no satisface lo que debe tener un estadio que responda para celebrar eventos de la naturaleza que queremos", dijo.

Desde su punto de vista, la zona más apropiada para levantar un nuevo parque sería el área de la Feria Ganadera con el Mar Caribe de fondo, pero reconoce que en la actualidad el lugar no está contemplado por los promotores.

Un caso cercano

Una muestra que puede servir de referencia para entender de la dimensión que se llevaría levantar un nuevo estadio se encuentra en la capital puertorriqueña con el Hiram Bithorn, inaugurado en 1962, siete años después del Quisqueya. Actualizar el parque y agregarle 7,000 butacas para llevarlo a las 25,000 en el Clásico 2026 requerirá de una inversión que comenzó con un presupuesto de entre 35 y 40 millones de dólares.