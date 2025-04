A Rafael Devers siempre le cuesta carburar, pero nunca como en 2025

Marzo/abril es el tramo de peor desempeño de Rafael Devers (batea para .266 en 560 turnos con mínimo de jonrones y remolcadas), pero lo que vive en los primeros cinco partidos es una pesadilla.

Si Devers, cuya cuestionable defensa en la antesala le hizo perder la posición a los 28 años, alteró el campamento de los Medias Rojas al expresar su molestia por la decisión entonces su pobre arranque lo tiene en un momento bajo.

El samanense se ponchó en los tres turnos oficiales que agotó el lunes (con dos boletos) y ahora marcha de 19-0 en los primeros cinco partidos del curso.

Ha sido retirado por la vía del ponche en 15 ocasiones, récord en las Grandes Ligas en el arranque de una campaña tras dejar atrás a Ian Happ (Cubs, 2018) y el dominicano Domingo Santana (Astros, 2014). Para agregar sal a la herida, Boston perdió 8-2 ante los Orioles y empeoró su récord a 1-4.

Los Red Sox completarán la serie en Baltimore entre miércoles y jueves antes de debutar en casa el viernes, frente a los Cardenales.

Devers terminó la temporada pasada 10 días antes de que el equipo complete su calendario, con dolores en los hombros. Unas molestias que demoraron su estreno en la pretemporada, donde solo agotó 14 turnos, mientras realizaba el ajuste de posición.

En enero de 2023, el dominicano firmó una extensión por 311 millones y 10 años.

"Es una muestra pequeña", dijo el dirigente Alex Cora a MLB.com. "Sabes, esto sucede en julio o agosto, ni siquiera estaríamos hablando de ello. Pero es temprano en la temporada y, por supuesto, todos le están prestando atención".

"Obviamente, esta no es una posición que haya desempeñado antes", dijo Devers a través del intérprete Carlos Villoria-Benítez. "Así que necesito acostumbrarme. Pero me siento bien, me siento bien. Siento que el equipo está jugando partidos tremendos, buen béisbol, solo que las cosas no están saliendo como queremos. Pero creo que eso va a cambiar, sin duda".

"Hubo un swing en el último turno al bate que me hizo pensar: 'Bueno, ya casi lo logramos': la bola de foul al jardín izquierdo", dijo Cora. "Estaba detrás de la pelota y la conectó con fuerza. Buen turno al bate, además...

"Así que sí, los ponches están arriba. Pero lo único bueno, y lo descubriremos mecánicamente, es que no está persiguiendo lanzamientos, ¿sabes? Está bateando a lanzamientos en la zona. Obviamente, lo malo es que está bateando y fallando esos lanzamientos. Pero hoy hubo algunos aspectos positivos, y simplemente seguimos construyendo a partir de eso. Y con suerte, como dije ayer, el miércoles será el día en que consiga uno, logre encestar, pueda respirar y partir de ahí".