Demanda de bates de béisbol 'torpedo' tiene a una fábrica de Pensilvania trabajando a toda máquina

Bates torpedos en exhibición en la fábrica de Victus Sports en King of Prussia, Pennsylvania el miércoles 2 de abril del 2025. ( AP/MATT ROURKE )

Un hombre de 70 años, que juega en una liga de béisbol para veteranos cerca del lugar donde vive, visitó Victus Sports esta semana. Necesitaba bates para la nueva temporada.

Además, tenía que probar el fenómeno más reciente del béisbol y ver por sí mismo si realmente había algo de magia en el impacto de un bate torpedo.

Ed Costantini, de Newtown Square, recogió el bate conocido como VOLPE11-TPD Pro Reserve Maple y diseñado a la medida. Realizó sus swings como lo harían Anthony Volpe o Bryson Stott, estrellas de las Grandes Ligas y clientes de Victus, .

Dentro de la jaula de bateo de la compañía siguió la trayectoria de la pelota en el virtual Citizens Bank Park mostrado en las pantallas de las computadoras.

La mayoría de los peloteros de las Grandes Ligas utilizan lo que ellos toman en cuenta, una "sensación", a menudo indistinguible, como un criterio para seleccionar un bate.

Costantini tuvo un proceso similar y pensó que el revuelo alrededor del torpedo desde que explotó en la conciencia del béisbol durante el fin de semana era algo "engañoso".

Pero después de realizar docenas de swings en la jaula, admitió que el equilibrio era mejor y que la pelota sonaba más nítida al salir del bate.

El bateador zurdo ordenó en el acto cuatro bates torpedo hechos a la medida, a 150 dólares cada uno.

"La prueba de fuego que utilicé fue que podía ver dónde estaban las marcas de la pelota", dijo Costantini. "Los swings golpeaban la parte más gruesa del torpedo en lugar del extremo del bate".

No sólo las estrellas quieren probar el torpedo, que tiene un diseño llamativo en el que la madera llega más abajo del barril después de la etiqueta y que en consecuencia tiene la forma de un pino para jugar bolos.

La compra de Costantini puso de manifieto el interés que hay fuera de las Grandes Ligas por el nuevo juguete brillante del béisbol.

Al pensar en jonrones, la mente del fanático va directo a las largas distancias que una pelota puede recorrer cuando se le golpea justo en el centro, o en la búsqueda de algún récord que cautiva a una nación.

De menor interés suele ser el viejo y confiable bate de madera.

Eso fue, por supuesto, hasta que Paul Goldschmidt y Cody Bellinger conectaron jonrones consecutivos con los Yankees de Nueva York el sábado para abrir una ráfaga de nueve cuadrangulares.

Victus Sports, conocida tanto por sus bates pintados en tonos vibrantes, como lápices o como la mascota Phillie Phanatic vestida como un guardia del rey, envió a tres de sus empleados a ese juego.

Los trabajadores abrieron una serie de textos en los que les insinuaron a los que se quedaron en casa que, tal vez, algo más que los jonrones acababa de despegar.

El negocio crece

El negocio estaba a punto de explotar.

Victus pasó la mayor parte de los últimos 14 años tratando de dar forma al futuro del béisbol. Los fundadores de la compañía simplemente nunca imaginaron que tendría forma de un bolo.

"Fue lo más comentado sobre bates", dijo Jared Smith, cofundador de Victus.

Victus no es la única compañía que produce los bates abultados, pero fue de las primeras en ponerlos a la venta en línea después de que los Yankees los convirtieron en el tema de conversación del mundo deportivo.

El bate torpedo tomó por asalto a la liga en solo 24 horas y, días después, la emprea no deja de atender llamadas, pedidos, y pruebas —desde las Grandes Ligas hasta los circuitos recreativos— en su sede, ubicada en un suburbio al noroeste de Filadelfia.

"El impulso tan rápido ciertamente es sorprendente", dijo Smith. "Si los Yankees no hubieran conectado nueve jonrones en un juego, esto no habría sucedido".

La marca Victus tiene su bate torpedo

Victus fue estampada esta temporada como el bate oficial de las Grandes Ligas y el negocio ya era bueno: el toletero de los Filis, Bryce Harper, es una de sus estrellas.

¿Pero ese trozo de madera con forma de torpedo? Generó tanto interés la temporada pasada como un bateador de .200.

Victus presentó sus primeros bates torpedo en los entrenamientos de primavera del 2024 cuando se acercaron los Yankees.

Victus, tan sintonizada como cualquiera en el juego de bates, solo hizo alrededor de una docena la temporada pasada, y alrededor de una docena más de bates de abedul o arce esta primavera.

Esta semana sola, ha tenido que confeccionar cientos de torpedos.

"Cada dos minutos, sale otro de la máquina", dijo Smith.

¿Quién sabía que habría una locura por los bates de béisbol?

En un buen día, Victus fabrica entre 600 y 700 bates, pero la afluencia de pedidos profesionales ha llevado la producción a toda marcha. La creación de un bate típico suele ser un proceso de dos días, pero uno puede estar listo sin acabado en unos 20 minutos.

Victus fabricó bates de pedido urgente el lunes por la mañana para los Filis y se apresuró al Citizens Bank Park para la entrega momentos antes del primer lanzamiento. El tercera base All-Star Alec Bohm conectó un sencillo con uno.

Stott lo probó en Marucci

Stott probó bates en el laboratorio de bateo de Marucci en Baton Rouge, Luisiana, hasta que la compañía encontró el ajuste adecuado.

"Te conectan todos estos cables, y balanceas 1,000 bates", dijo Stott. "Y te dicen más o menos dónde estás golpeando la pelota".

He aquí la parte sorprendente del bate torpedo: a pesar de toda la atención que genera ahora, no es algo nuevo.

El madero letal ha sido utilizado por algunos toleteros durante al menos un año o dos, sólo que, nadie realmente lo notó. Giancarlo Stanton y el boricua Francisco Lindor usaron torpedos la temporada pasada. Otros jugadores experimentaron con él y nadie realmente se dio cuenta del esta innovación.

Smith dijo que sólo "unos pocos fanáticos" preguntaron por los bates.

"Creo que es sólo una de esas cosas que hasta que no la estás buscando, puede que no la veas", dijo Smith. "Ahora, cuando miras las fotos, dices, oh sí, es un torpedo".

Aaron Leanhardt, otrora integrante del personal de la gerencia de los Yankees y que ahora trabaja para los Marlins de Miami, ha recibido el crédito como la persona que desarrolló el barril del torpedo para aportar más masa a la parte que hace contacto con la bola.

Un miembro de la compañía matriz de Victus, Marucci Sports, trabajó con Leanhardt en una sucursal de su laboratorio de bateo en Luisiana el año pasado para sacar el bate adelante y llevarlo a Las Grandes Ligas.

Antes del fin de semana pasado, Victus no tenía planes de producir en masa el bate. Estaba sólo disponible para profesionales.

Ahora, dijo Smith, "creo que es nuestro trabajo educar al público sobre lo que hay disponible".

La forma extraña del bate —como una salchicha en que la carne simplemente se empuja hacia abajo en el recubrimiento— tiene poco o ningún efecto en Victus sobre la dinámica de hacer un bate de béisbol. El costo es el mismo que un bate estándar, también, pero tiene un costo inicial de 200 dólares.

Solo el eslogan se intensifica: Pon tus manos en el bate más comentado de este deporte.

No hay suficientes datos aún para saber realmente cuánto impulso —hits y jonrones— puede aportar el bate torpedo.

El dominicano Elly De La Cruz de Cincinnati lo utilizó el lunes por primera vez. Bateó un sencillo y dos jonrones para un récord de siete carreras impulsadas.

No todos los bateadores son creyentes o sienten que necesitan experimentar con este madero.

Judge no ha usado el torpedo

El toletero de los Yankees, Aaron Judge, quien conectó un récord de 62 jonrones en la Liga Americana en 2022 y 58 el año pasado en camino a su segundo premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana, se negó a probar el nuevo bate.

"¿Por qué intentar cambiar algo?", preguntó.

El campocorto estelar de los Filis Trea Turner dijo que el alboroto estaba "exagerado".

Turner, sin embargo, afirmó que estaba abierto a probar el torpedo.

AP MLB: https://apnews.com/hub/mlb